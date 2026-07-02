La advertencia de Rodrigo De Paul antes del choque con Cabo Verde por el Mundial 2026: "Lo tomamos con la responsabilidad de siempre"

En la antesala del duelo de dieciseisavos de final que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium, la Selección Argentina cumplió con el compromiso oficial de prensa en Miami. Allí, Rodrigo De Paul se presentó como el referente elegido para dialogar con los medios, transmitiendo la calma y seriedad que caracteriza al grupo. En un clima de absoluta concentración, el mediocampista despejó dudas sobre el estado anímico del plantel y reafirmó la ambición de la Albiceleste por seguir avanzando en este Mundial 2026.

Calor, humedad y tormentas: los desafíos climáticos de Argentina en el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Respeto total por Copa Verde, la revelación del Mundial

Cabo Verde se ha convertido en la gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026, logrando una clasificación histórica en el Grupo H. Lejos de subestimar al rival, Rodrigo De Paul fue tajante al respecto durante la conferencia de prensa: "Cabo Verde hizo los méritos para estar donde está. Lo estudiamos, vimos bastantes videos y sabemos que es una selección que defiende bien, con jugadores rápidos y que espera en bloque bajo".

El volante advirtió que la paciencia será la llave para destrabar el encuentro este viernes: "Tendremos que tener paciencia y estar atentos para cuando ellos salgan rápido. Es un partido que hay que enfrentar con mucha responsabilidad".

Selección de Cabo Verde

El rol del mediocampo y la identidad de "La Scaloneta"

Consultado sobre la importancia de la zona media en el andamiaje del equipo, De Paul evitó los personalismos y puso el foco en la idea colectiva. "El mediocampo no define los partidos, pero sí los puede direccionar. Tenemos una manera de jugar e intentamos no renunciar a ella, aunque siempre hay lugar para adaptarse a los cuidados que requiera el rival", explicó.

Sobre el rendimiento individual del capitán, fue contundente: "Siempre espero lo máximo de él, es el mejor de toda la historia. Nuestra responsabilidad es darle las herramientas para que haga lo que sabe. Cuando eso sucede, su nivel es el más alto de todos".

Rodrigo De Paul junto a Leandro Paredes

La madurez del campeón y el disfrute de Messi

Reflexionando sobre el camino recorrido desde Qatar 2022, De Paul admitió que el plantel encara este Mundial con una perspectiva distinta: "Ser campeón te hace llegar más curtido. Entendemos que la felicidad es efímera, todo pasa, la vida sigue. Lo tomamos con responsabilidad, sabiendo que hay más cosas además del fútbol".

Respecto a la constante incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi en el seleccionado, el "Motor" del equipo pidió calma: "Es errado hacer futurología. Lo importante es disfrutar a Leo todos los días, que también lo puedan hacer todos los argentinos. Uno le da más valor a las cosas cuando no las tiene, así que todos lo estamos disfrutando al máximo".

La gestión de las emociones

Además, De Paul se refirió a cómo vive el grupo este tipo de partidos definitorios. Aunque el equipo cuenta con una vasta experiencia en instancias decisivas, reconoció que la carga emocional es un factor impredecible. "Hemos jugado este tipo de partidos, pero todos son distintos. Las emociones siempre son fuertes y nunca se sabe cómo van a repercutir. La experiencia ayuda, pero cada encuentro es un mundo aparte", cerró.

De Pául habló sobre su influencia en el equipo

"Por la cantidad de partidos y los años, me siento importante o responsable de esta Selección. Desde mi lugar y con la poca o mucha experiencia, intento transmitirla a mi manera. Lo veo así, es un grupo muy capaz y serio, entiende muy bien el lugar que ocupamos y la responsabilidad que tenemos", reflexionó el "Motorcito"

Las enseñanzas de Scaloni

En el partido ante Cabo Verde, Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección Argentina. Por eso motivo, De Paul habló sobre la importancia del entrenador en el equipo nacional: "Un montón de cosas me enseñó, me hizo entender que la vida se puede ver desde un montón de lugares, mismo el fútbol. Me quedo con que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol: es importante porque detrás de cada uno hay una persona con problemas, satisfacciones y desilusiones. Cuando el que te guía entiende eso, te sentís en un lugar más acogedor y podés desplegar tus virtudes".

BP