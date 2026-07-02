Calor, humedad y tormentas: los desafíos climáticos de Argentina en el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina se encuentra en la recta final de su preparación para enfrentar a Cabo Verde, la revelación del Grupo H, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el análisis técnico no es la única inquietud del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

El entrenador albiceleste fue crítico con la programación del partido en Miami. Al ser consultado, Scaloni no ocultó su malestar por el horario elegido para el encuentro (18:00 hora local): "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender", disparó en conferencia de prensa, aunque rápidamente aclaró que, al ser una condición para ambos, el equipo no buscará excusas.

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Pronóstico adverso para Argentina vs Cabo Verde: calor, humedad y posible lluvia

Las condiciones climáticas para la tarde del viernes presentan un escenario exigente para el rendimiento físico. Según los reportes meteorológicos, al inicio del encuentro se registrarán:

Temperatura: Cercana a los 31°C.

Humedad: Aproximadamente del 67%.

Precipitaciones: Un 55% de probabilidad, lo que abre la puerta a posibles tormentas pasajeras.

Esta combinación de calor y humedad no es un factor menor: es el escenario perfecto para incrementar el desgaste físico y dificultar la recuperación de los futbolistas durante el desarrollo del juego, obligando a una administración más inteligente de la intensidad en un partido donde no existe margen de error.

Alerta por tormentas para el partido entre Argentina y Cabo Verde

La estrategia de Scaloni ante la adversidad

El cuerpo técnico argentino ha sido meticuloso desde el inicio del Mundial 2026 para minimizar el cansancio. La planificación, basada en rotaciones estratégicas y estrictas rutinas de recuperación, ha sido clave para llegar a esta instancia con el plantel en condiciones óptimas.

No obstante, el factor climático se presenta como un protagonista silencioso que pondrá a prueba la resistencia del equipo. Scaloni tiene claro que el desafío es igualitario para ambos seleccionados, pero su preocupación radica en cómo el rigor de Miami pueda alterar el ritmo de un partido que determinará quién sigue en carrera hacia la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Protocolo de lluvias: qué sucede si la tormenta se intensifica

Ante el 55% de probabilidad de precipitaciones y la posibilidad de tormentas pasajeras en Miami, surge la duda sobre cómo actúa la organización ante condiciones climáticas extremas. El reglamento del Mundial 2026 establece un protocolo claro para salvaguardar la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo:

Suspensión temporal: Si la intensidad de la lluvia o la presencia de actividad eléctrica (rayos en las cercanías) compromete la seguridad, el árbitro principal tiene la potestad de interrumpir el partido de manera inmediata.

Procedimiento de reanudación: Los equipos deben retirarse a los vestuarios. Se aguarda un periodo de evaluación de condiciones, reiniciando el encuentro una vez que los delegados de la FIFA y el cuerpo arbitral determinen que no hay riesgo físico para los jugadores ni para el público en las gradas.

Margen de espera: En caso de que el fenómeno meteorológico sea persistente, el reglamento contempla la posibilidad de postergar la reanudación hasta que el terreno de juego sea apto para la práctica profesional, priorizando siempre la continuidad del calendario establecido.

Aunque el cuerpo técnico de Argentina confía en que el drenaje del Hard Rock Stadium responderá adecuadamente, la amenaza de una tormenta añade una capa extra de incertidumbre táctica, obligando a Scaloni a contemplar planes de contingencia tanto físicos como futbolísticos ante cualquier interrupción imprevista.

BP