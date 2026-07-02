El "magiclick" que le retuvieron al Cuti Romero y desató las risas de Messi en un control de seguridad

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Miami, preparándose para el choque decisivo de este viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, el traslado desde Kansas estuvo marcado por una escena inesperada durante los rigurosos controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Lejos de la tensión lógica que rodea a una competencia de esta magnitud, el plantel albiceleste vivió un instante de pura complicidad y risas, con Lionel Messi como protagonista principal ante una situación tan insólita como graciosa.

Argentina vs Cabo Verde: la selección llegó a Miami para jugarse el pase a octavos del Mundial 2026

El encendedor y la risa del "10"

Todo ocurrió cuando los jugadores debieron depositar sus pertenencias para ser escaneadas. Los agentes de seguridad detectaron un objeto inusual en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero: un encendedor de cocina (de esos utilizados para prender hornallas), el cual le fue confiscado de inmediato ante la mirada de todos.

La situación no pasó inadvertida para el capitán. Messi, que esperaba su turno justo detrás del defensor, presenció toda la secuencia y no pudo contener la carcajada. Lejos de molestarse por el trámite, el "10" se dio vuelta buscando la complicidad de Rodrigo De Paul, con quien compartió el momento entre risas antes de seguir con su propio control.

Un clima de grupo inmejorable

La divertida escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reafirma el excelente clima interno que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni. A pesar de la exigencia del torneo, el grupo mantiene una atmósfera relajada que ayuda a descomprimir la presión de cara al trascendental encuentro en el Hard Rock Stadium, donde buscarán el pasaje a los octavos de final.

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y TV del duelo por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

BP