Colombia vs Ghana, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

A partir de las 22:30 horas de este viernes, y para cerrar los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Colombia se enfrenta ante Ghana en busca del último lugar a octavos de final.

Desde el Kansas City Stadium, el partido será arbitrado por el francés Clément Turpin y se podrá ver a través de DSports.

Cómo llega Colombia

Colombia completó una primera fase brillante en el Grupo K, donde finalizó en la primera posición con 7 unidades. El equipo conducido por el argentino Néstor Lorenzo pisó fuerte en el debut tras vencer 3-1 a Uzbekistán, luego derrotó con autoridad por 1-0 a la República Democrática del Congo y cerró su participación con un trabajado y estratégico 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Colombia

Tras la dura desilusión que significó quedarse afuera de la cita máxima en Qatar 2022, los colombianos consiguieron edificar una reconstrucción. Apoyados en un fútbol dinámico, vertical y de mucha intensidad, los Cafeteros se perfilan como uno de los seleccionados más peligrosos del campeonato.

Luis Díaz, el atacante del Liverpool, continúa siendo la principal carta de desequilibrio y el jugador más determinante de la ofensiva. A su lado, la vigencia y la jerarquía de James Rodríguez en la conducción siguen siendo el faro futbolístico de un plantel que mezcla juventud con mucha experiencia.

Cómo llega Ghana

Ghana se metió en la ronda de eliminación directa tras avanzar como uno de los mejores terceros de la competencia. Encuadrados en el exigente Grupo H junto a pesos pesados de la talla de Inglaterra y Croacia, además de Panamá, los africanos demostraron un carácter de hierro para sacar adelante los partidos decisivos.

Ghana

El seleccionado ghanés adoptó una fisonomía sumamente pragmática y cosecharon un triunfo por 1-0 contra Panamá, rescataron un valioso 0-0 frente a los ingleses y cayeron por un ajustado 2-1 ante los croatas, clasificándose con apenas dos goles a favor debido a su notable contención táctica.

Jugadores de amplio recorrido europeo como Thomas Partey en el eje, sumados al peligro latente de Antoine Semenyo y la enorme experiencia del inoxidable Jordan Ayew en la ofensiva, son los principales argumentos con los que Queiroz planea cortarle los circuitos al juego asociado de los sudamericanos.

Colombia vs Ghana: las formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew.

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