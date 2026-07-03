La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde en dieciseisavos del Mundial 2026, iniciando su camino en instancias de eliminación directa ante un rival inesperado, que es revelación del torneo Cabo Verde, nación africana que disputa por primera vez la Copa del Mundo, logró empatar ante España y Uruguay, dos Campeones del Mundo, y terminó clasificando segunda del Grupo H.

Argentina vs Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde con previa distendida: visita de Calamaro al plantel y banderazos en Miami

El plantel argentino cerró su jueves con la visita de Andrés Calamaro, el reconocido músico argentino que habló de su amistad con Claudio “Chiqui” Tapia en varias oportunidades. El Salmón visitó la concentración y hasta participó de un video oficial de AFA, musicalizando con su canción “Para no olvidar” la última práctica previa a Cabo Verde.

Fuera del predio Florida Blue, instalaciones utilizadas por Inter Miami, todo se tiñó de albiceleste con distintas concentraciones de argentinos que esperan el partido. La multitud de hinchas es total, y hay preocupación en la previa por las miles y miles de personas que se encuentran sin entrada.

Argentina vs Cabo Verde: el historial

Argentina y Cabo Verde disputarán su primer duelo oficial entre selecciones nacionales absolutas, el combinado africano tendrá el primer partido de eliminación directa en una Copa del Mundo de su historia.

Cabo Verde empató sus tres partidos en el Mundial 2026

La Selección Argentina tiene un historial favorable ante selecciones africanas en Mundiales, con 7 triunfos y una derrota, aquella recordada caída con Camerún en el partido inaugural de Italia 90.

Argentina vs Cabo Verde: hora, TV y cómo ver el partido en vivo

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán desde las 19.00hs (hora Argentina) en el Estadio de Miami, con arbitraje del canadiense Drew Fischer y la televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, con retransmisión en la TV Pública.

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La posible formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina formaría ante Cabo Verde con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

NZ