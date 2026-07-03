Australia vs Egipto, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

Horas antes al partido de la Selección Argentina, la Copa Mundial de la FIFA 2026 abre la acción de este viernes a partir de las 15:00 horas, cuando Australia y Egipto luchen por un lugar en octavos de final.

El ganador de este partido no solo se meterá entre los mejores 16 del planeta, sino que podría ser el rival de la Argentina si es que le gana a Cabo Verde, lo que le añade un condimento espectacular al encuentro.

Desde el Estadio de Dallas, el árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera y el duelo será televisado por TyC Sports.

Cómo llega Australia

Australia viene de meterse en la fase de eliminación directa tras clasificar en la segunda posición del exigente Grupo D, escoltando a los locales, Estados Unidos. Los oceánicos iniciaron su camino con un rutilante triunfo por 2-0 frente a Turquía, cayeron por el mismo marcador ante el combinado norteamericano y sellaron su pasaje con un combativo 0-0 contra Paraguay.

Australia

Si bien los australianos lograron superar la fase de grupos como en Alemania 2006 (cayó ante Italia) y Qatar 2022 (eliminado por la Selección Argentina), nunca en toda su historia ha podido ganar un partido de mata-mata en una Copa del Mundo.

El juvenil de 20 años Nestory Irankunda es la principal esperanza de ataque de los de camiseta amarilla. Con su velocidad por las bandas, el cuerpo técnico planea lastimar a la última línea de los faraones en transiciones rápidas.

Cómo llega Egipto

Por primera vez en sus participaciones mundialistas, Egipto logró pasar la fase de grupos. Los de El Cairo finalizaron segundos e invictos en el Grupo G gracias a dos empates y un triunfo clave por 3-1 ante Nueva Zelanda, que significó además su primera victoria histórica en el tiempo regular de un Mundial.

Egipto

Toda la atención médica y mediática de Egipto está depositada en su máxima estrella, Mohamed Salah. El delantero del Liverpool arrastra serias molestias físicas que lo marginaron de las plenas condiciones en el cierre de la fase anterior y, aunque entrenó de manera diferenciada, el DT lo esperará hasta el último minuto.

Más allá de las individualidades de élite como Omar Marmoush o Emam Ashour, el combinado egipcio se destaca por el oficio defensivo dispuesto por Hassan. Han construido un bloque muy sólido en la zona media, preparado para desgastar físicamente a su oponente.

Australia vs Egipto: las formaciones

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.

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