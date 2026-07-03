La magia de Messi destrabó Argentina vs Cabo Verde: 20 goles en Mundiales para el capitán argentino

La Selección Argentina estaba incómoda ante Cabo Verde, combativa en cada línea, y el talento individual terminó quebrando al rocoso rival para imprimir la diferencia inicial en el Estadio de Miami.
Lisandro Martínez y su pie se vistieron de asistentes para meter una gran pelota al espacio, allí donde Lionel Andrés Messi atacó por vértice derecho del área. El capitán dominó y casi en el mismo movimiento definió potente al 1-0.
Lionel Messi estira su leyenda en la Copa del Mundo
20 goles para Lionel Andrés Messi en Mundiales, 7 convertidos en el Mundial 2026, igualando su mejor performance individual en el torneo, aquellos siete que anotó en Qatar 2022.
Messi lleva ocho partidos consecutivos de Copa del Mundo marcando al menos un gol, y ya firmó 124 en sus 203 partidos con la Selección Argentina. Inagotable.
Todos los goles de Lionel Andrés Messi en la Copa Mundial de la FIFA
1. Mundial 2006 vs Serbia y Montenegro (Grupos)
2. Mundial 2014 vs Bosnia y Herzegovina (Grupos)
3. Mundial 2014 vs Irán (Grupos)
4. Mundial 2014 vs Nigeria (Grupos)
5. Mundial 2014 vs Nigeria (Grupos)
6. Mundial 2018 vs Nigeria (Grupos)
7. Mundial 2022 vs Arabia Saudita (Grupos)
8. Mundial 2022 vs México (Grupos)
9. Mundial 2022 vs Australia (Octavos de final)
10. Mundial 2022 vs Países Bajos (Cuartos de final)
11. Mundial 2022 vs Croacia (Semifinales)
12. Mundial 2022 vs Francia (Final)
13. Mundial 2022 vs Francia (Final)
14. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)
15. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)
16. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)
17. Mundial 2026 vs Austria (Grupos)
18. Mundial 2026 vs Ausria (Grupos)
19. Mundial 2026 vs Jordania (Grupos)
20. Mundial 2026 vs Cabo Verde (16avos de final)
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