Argentina vs Cabo Verde: Lisandro Martínez y Sidny Cabral, protagonistas de la dramática prórroga

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Lisandro Martínez se vistió de héroe para devolverle la ventaja a la Selección Argentina en Miami, con un gran gol. Licha recibió el anticipo de Mac Allister, quien peinó el córner de Messi, y por el poste opuesto dominó para definir de zurda. Fue el primer gol de Lisandro Martínez en Mundiales, y el segundo de su carrera con la Selección Argentina.
Cuando todo parecía resuelto para Argentina, Cabo Verde volvió a vender cara su derrota. Esta vez fue Sidny Cabral, lateral, quien apareció por vértice izquierdo de su ataque. El neerlandés nacionalizado caboverdiano inventó un increíble remate que dejó estéril la volada de Dibu Martínez.
NZ
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