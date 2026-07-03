Argentina vs Egipto: día, horario y cómo ver por TV los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina superó con mucho sufrimiento a Cabo Verde en los 16avos y ya tiene en mente su próximo gran desafío: el campeón del mundo se medirá en los octavos de final ante Egipto.

Los Faraones llegan dulces a esta instancia tras haber hecho historia grande en el primer turno de los mata-mata. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios frente a Australia, el combinado africano mostró una enorme templanza y efectividad desde los doce pasos para imponerse por 4-2 en la tanda de penales. De esta manera, el equipo de Mohamed Salah rompió sus propios límites y se metió entre los 16 mejores del planeta.

Selección Argentina

Argentina vs Cabo Verde: Cristian Romero metió el 3-2 y sacó boleto a los octavos del Mundial 2026

Cuándo y por dónde se podrá ver el Argentina vs Egipto

El esperado partido entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El inicio del encuentro está programado para las 13:00 horas.

Las opciones de transmisión en vivo y en directo abarcarán tanto la televisión abierta como las señales de cable, ya que el partido se podrá ver a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

Además, para quienes prefieran las plataformas digitales, el compromiso se transmitirá por streaming online mediante las aplicaciones oficiales de DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe.

El camino de Egipto: un rival peligroso que llega invicto

Argentina sabe que no se podrá confiar en lo más mínimo, ya que se topará con un conjunto que aún no conoce la derrota en lo que va de la competencia. Egipto disputó un durísimo Grupo G, donde finalizó como escolta de Bélgica únicamente por diferencia de gol tras cosechar cinco puntos.

Selección de fútbol de Egipto

En su debut del certamen igualó 1-1 ante los belgas, posteriormente venció con autoridad por 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la fase inicial con un trabajado empate 1-1 frente a Irán, antes de la mencionada batalla ante los australianos.

En cuanto a lo futbolístico, los dirigidos por Hossam Hassan son un equipo sumamente pragmático. Se sienten cómodos cediendo la iniciativa de la posesión, replegándose en un bloque medio-bajo muy ordenado para asfixiar los circuitos del adversario y saliendo disparados con transiciones supersónicas. Su principal figura es Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, quien está perfectamente secundado por la velocidad endiablada de Omar Marmoush.

FMZ