Argentina vs Cabo Verde: los puntajes de la selección en 16avos del Mundial 2026

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la victoria por 3-2 sobre Cabo Verde, partido correspondiente a los 16avos del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: los puntajes

Emiliano Martínez (6): recibió dos goles inesperados, el primero lo agarró algo mal parado, el segundo fue inatajable. Por fuera de eso, reaccionó con maestría en otras situaciones de riesgo, y tuvo dos intervenciones clave para mantener la última ventaja en prórroga.

Nahuel Molina (5): complicado partido para el lateral, que se fajó mucho con los extremos caboverdianos y tuvo poco lugar para irse al ataque.

Cristian Romero (7): Héroe sin capa en la noche de Miami, Cuti volvió tras su lesión y definió el partido con un cabezazo a puro olfato. Su gol valió una clasificación, más allá de algunas intermitencias en la marca.

Argentina vs Cabo Verde: Cuti Romero fue el héroe argentino en Miami con su primer gol en la Copa del Mundo

Lisandro Martínez (8): su marca liviana en el primer gol de Cabo Verde terminó lavándose por una actuación sólida como el mejor defensor del partido. A eso le agregó un pelotazo deluxe para el primer gol de Messi, y gran definición para el 2-1 parcial.

Facundo Medina (6): De mayor a menor, comenzó muy enchufado, rápido para los anticipos y cubriendo bien la banda por la que Cabo Verde terminaría haciendo más daño. Perdió confianza tras el primer gol rival, que lo tuvo como protagonista, y terminó reemplazado por lesión.

Rodrigo De Paul (5): De Paul no tuvo su mejor partido, ni mucho menos, y el equipo lo sintió. Con más choque que fútbol, Rodrigo no fue socio de ningún mediocampista, y se pagó con (falta de) fútbol.

Alexis Mac Allister (6): gran despliegue de Alexis, que comenzó con desgaste el poco lugar para jugar. Cuando entró Paredes se soltó un poco y demostró que también puede ser quien genere juego.

Enzo Fernández (6): flojo partido de Enzo, que no encontró su mejor versión y sigue lejos de esa presencia ofensiva de la que hizo marca registrada. Con mucho trabajo en un mediocampo físico, tuvo algunas chances en las que no terminó de encontrar peligro.

Thiago Almada (4): Otro juego con vuelo bajo para Thiago, que reconvertido en mediocampista juega lejos del área y del gol. Sería interesante que recupere ese lugar “espejado” a Messi por el vértice opuesto.

Lautaro Martínez (4): Lautaro volvió a ganar la pulseada pero se quedó con una actuación sin brillo. No pudo destacar como punta de lanza ni tampoco con movimientos sin pelota, lo cual venía haciendo muy bien.

Lionel Messi (8): Abrió el partido con un gol espectacular, y luego participó como lanzador de los otros dos. Messi hizo un partido muy físico, con destellos de juego y más importancia en la cesión de la pelota que en el mano a mano. La noche pidió tener en cancha hasta el final, y así fue.

Julián Álvarez (5): Se mostró más dinámico que en partidos anteriores, pero igualmente intrascendente. Ya llegará su momento.

Nicolás González (5): Lo buscaron mucho y resolvió como pudo en el área, estuvo más enfocado en el ataque, y Cabo Verde supo leer su espalda.

Nicolás Tagliafico (6): Entró bien en un momento sensible.

Gonzalo Montiel (5): Al revés de Tagliafico, no pudo destacar y padeció sus minutos en cancha.

NZ