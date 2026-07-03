viernes 03 de julio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: Cuti Romero fue el héroe argentino en Miami con su primer gol en la Copa del Mundo

Cuti Romero apareció en el momento más dramático del partido y en las alturas conectó el servicio de Messi para sentenciar el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

Cuti Romero en el Mundial 2026
Cuti Romero en el Mundial 2026 | AFP
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Cristian Romero definió el partido de 16avos de final del Mundial 2026 tras legar al filo de su recuperación física para este duelo, habiendo quedado desafectado del compromiso con Jordania por su lesión ante Austria. El defensor central fue titular, jugó todo el partido con su prórroga y terminó celebrando un gol decisivo. 

Lionel Messi levantó el tiro desde la esquina izquierda y Cuti Romero cabeceó sobre su marcador, forzando un tenue rebote que terminó inflando la red.

Cuti Romero hizo su estreno en redes Mundialistas

Primer gol de Cristian Romero en la Copa del Mundo, disputando su partido número 9 en el torneo.

Argentina y Cabo Verde 03072026

Con la Selección Argentina, Cuti Romero logró cuatro goles en 54 apariciones. El defensor central de 28 años no marcaba con la Albiceleste desde abril de 2024, en amistoso con El Salvador.

NZ

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