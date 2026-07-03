Cristian Romero definió el partido de 16avos de final del Mundial 2026 tras legar al filo de su recuperación física para este duelo, habiendo quedado desafectado del compromiso con Jordania por su lesión ante Austria. El defensor central fue titular, jugó todo el partido con su prórroga y terminó celebrando un gol decisivo.

Lionel Messi levantó el tiro desde la esquina izquierda y Cuti Romero cabeceó sobre su marcador, forzando un tenue rebote que terminó inflando la red.

Cuti Romero hizo su estreno en redes Mundialistas

Primer gol de Cristian Romero en la Copa del Mundo, disputando su partido número 9 en el torneo.

Con la Selección Argentina, Cuti Romero logró cuatro goles en 54 apariciones. El defensor central de 28 años no marcaba con la Albiceleste desde abril de 2024, en amistoso con El Salvador.

NZ