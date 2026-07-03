Argentina vs Cabo Verde: los mejores memes del agónico partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 regaló un cruce de 16avos de final de alto voltaje en Miami, donde Argentina sufrió hasta el último suspiro pero terminó imponiéndose por 3-2 ante una Cabo Verde combativa que acarició la hazaña de su historia en el tiempo suplementario.

A pesar de que el conjunto africano plantó cara de la mano del inmenso arquero Vozinha y rozó la clasificación, el elenco albiceleste inclinó la balanza en el epílogo gracias a un agónico cabezazo del Cuti Romero y a las salvadas milagrosas del Dibu Martínez, en medio de un final caliente que incluyó la sorpresiva resistencia de un rival que le empató el partido dos veces a la Scaloneta.

Este panorama de absoluta tensión, sumado al milagroso desenlace en el que la fortuna jugó a favor del seleccionado de Lionel Scaloni y, sobre todo, a las divertidas confesiones de los usuarios que inundaron X, hizo que los fanáticos no dudaran en explotar internet con todo tipo de memes y reacciones de lo más graciosos.

Los mejores memes que dejó Argentina vs Cabo Verde

FMZ