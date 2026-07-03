sábado 04 de julio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: los mejores memes del agónico partido del Mundial 2026

La Selección Argentina sufrió hasta el último suspiro pero terminó imponiéndose por 3-2 en el tiempo suplementario ante un durísimo Cabo Verde. El campeón del mundo coqueteó con los penales y los usuarios estallaron en las redes con el sufrimiento del equipo de Scaloni.

Argentina vs Cabo Verde
Argentina vs Cabo Verde, por el Mundial 2026. | AFP
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El Mundial 2026 regaló un cruce de 16avos de final de alto voltaje en Miami, donde Argentina sufrió hasta el último suspiro pero terminó imponiéndose por 3-2 ante una Cabo Verde combativa que acarició la hazaña de su historia en el tiempo suplementario.

A pesar de que el conjunto africano plantó cara de la mano del inmenso arquero Vozinha y rozó la clasificación, el elenco albiceleste inclinó la balanza en el epílogo gracias a un agónico cabezazo del Cuti Romero y a las salvadas milagrosas del Dibu Martínez, en medio de un final caliente que incluyó la sorpresiva resistencia de un rival que le empató el partido dos veces a la Scaloneta.

Este panorama de absoluta tensión, sumado al milagroso desenlace en el que la fortuna jugó a favor del seleccionado de Lionel Scaloni y, sobre todo, a las divertidas confesiones de los usuarios que inundaron X, hizo que los fanáticos no dudaran en explotar internet con todo tipo de memes y reacciones de lo más graciosos.

Los mejores memes que dejó Argentina vs Cabo Verde

MEMES

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FMZ

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