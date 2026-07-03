Cabo Verde puso en aprietos a Argentina con gol de Deroy Duarte en el Mundial 2026

Cabo Verde volvió a dar un golpe en la Copa Mundial 2026, empatando transitoriamente su partido de 16avos de final ante Argentina en Miami. El capitán Ryan Mendes atacó por derecha y metió la pelota al área entre las piernas de Medina.

Deroy Duarte recibió con poco ángulo, cerca de la línea de fondo, pero pudo girar ante una presión tenue de Lisandro Martínez y sorprendió a Dibu Martínez con un remate cruzado por bajo.

Quién es Deroy Duarte, autor del gol de Cabo Verde ante Argentina

Deroy Duarte nació hace 27 años en Róterdam, Países Bajos, y realizó su formación como futbolista en el Sparta de la ciudad. Hijo de padres caboverdianos, recibió su primera convocatoria para la Selección de Cabo Verde en 2022

Tras seis temporadas en la Eredivisie, primera división neerlandesa, pasó al Ludogorets Razgrad de Bulgaria. Duarte, hermano de su compañero de equipo Laros Duarte, disputó 35 partidos internacionales con Cabo Verde, y ante Argentina marcó su primer gol oficial.

NZ