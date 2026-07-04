Vozinha la rompió ante Argentina, fue furor en redes y sumó millones de seguidores

El histórico partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 no solo dejó huella dentro de la cancha con ese infartante 3-2 en el alargue. Fuera del campo de juego, el impacto digital fue inmediato, descomunal y tuvo como protagonista absoluto a Vozinha.

Vozinha: el arquero de Cabo Verde reveló su emotivo cruce con Lionel Messi

Vozinha fue la gran figura de Cabo Verde durante el Mundial 2026

El arquero caboverdiano de 40 años, que se convirtió en una muralla al ahogarle gritos de gol a todo el combinado argentino durante los 120 minutos, vivió un verdadero estallido en sus plataformas digitales.

Tras la viralización de su gran actuación y el emotivo cruce con Lionel Messi, el arquero caboverdiano superó con creces en seguidores de Instagram a casi todas las máximas figuras del plantel campeón del mundo.

El ranking de la locura: Vozinha, escolta de Lionel Messi

En un fenómeno digno de la era de las redes sociales, el arquero africano vio cómo su cuenta de Instagram se llenaba de millones de nuevos fanáticos, muchos de ellos argentinos en señal de reconocimiento, en cuestión de horas.

De esta manera, el top de futbolistas de ambos seleccionados con más seguidores en la plataforma quedó completamente alterado, dejando a Vozinha en un cómodo y sorprendente segundo lugar, solo por detrás del intratable Lionel Messi.

La cuenta oficial de Vozinha en redes sociales llegó a los 21.9 millones de seguidores

Con sus impactantes 21.9 millones de seguidores en Instagram, Vozinha logró rebasar la línea de la Araña Julián Álvarez, quien ostenta unos 20 millones. No obstante, no es el único referente que también dejó atrás.

El arquero de los Tiburones Azules superó por más de 6 millones al mismísimo Dibu Martínez (15.1 M) y a un imán mediático como Rodrigo De Paul (14.7 M). Figuras de la talla de Enzo Fernández, Lautaro Martínez o Alexis Mac Allister quedaron relegadas ante la tremenda e histórica actuación mundialista del arquero.

Así quedó el top 10 de futbolistas de Argentina - Cabo Verde con más seguidores

Lionel Messi - 511 millones Vozinha - 21.8 millones Julián Álvarez - 20 millones Emiliano Martínez - 15.1 millones Rodrigo De Paul - 14.7 millones Enzo Fernández - 13 millones Leandro Paredes - 12.8 millones Lautaro Martínez - 11.8 millones Nicolás Otamendi - 9.1 millones Alexis Mac Allister - 8.7 millones

FMZ