El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez en el Mundial que se volvió viral

La victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde en el Mundial 2026 sumó un capítulo de gran repercusión al término del partido. Lionel Messi protagonizó un cruce con la periodista Sofi Martínez que sirvió para cerrar con algunos rumores que habían circulado durante los últimos días.

Antes de comenzar formalmente con la entrevista y con una sonrisa en el rostro, el astro rosarino saludó a la cronista y soltó una frase letal que no tardó en volverse viral: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

El comentario tuvo una clara intención: desactivar los rumores que aseguraban que existía una supuesta restricción o conflicto interno que impedía el normal contacto entre la periodista y los integrantes del plantel argentino.

"Son todas mentiras": el descargo de Sofi Martínez

Una vez finalizado el encuentro, la periodista se tomó unos minutos durante la transmisión televisiva para referirse al episodio y expresar su profundo agradecimiento hacia el capitán de la Scaloneta. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", sentenció.

"A veces prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen", agregó Martínez al explicar cómo se maneja ante este tipo de versiones.

Para cerrar, la cronista destacó la grandeza de Messi al involucrarse para ponerle fin a las especulaciones: "Él no tiene por qué saludar para aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre".

FMZ