martes 07 de julio del 2026
Mundial 2026

Francia vs Marruecos: FIFA designó un arbitro argentino para dirigir los Cuartos del Mundial 2026

Histórica designación de la FIFA para los cuartos de final del Mundial 2026: Facundo Tello liderará una terna arbitral íntegramente argentina en el choque entre Francia y Marruecos.

Facundo Tello
Facundo Tello dirigió en Qatar 2022 | NA
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La FIFA confirmó que el árbitro argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el trascendental partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos. El encuentro se disputará este viernes en territorio norteamericano, marcando un hito absoluto para el referato de nuestro país en el certamen.

Facundo Tello
Tello ya dirigió a Marruecos en 2022

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La designación de la máxima entidad del fútbol mundial llega apenas días después de la polémica asignación de un referí francés para el partido de la Selección Argentina, lo que añade un condimento extra al ambiente mundialista. La terna designada para este cruce de alto voltaje será 100% argentina, ratificando el gran concepto internacional que tienen los jueces de la Liga Profesional.

Así estará conformado el equipo arbitral en la cancha

Tello no estará solo en este desafío de máxima presión en los cuartos de final. El bahiense estará acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti como asistente 1 y Gabriel Chade en la función de asistente 2, conformando el trinomio principal que saldrá a la cancha a controlar las acciones entre europeos y africanos.

Además, la nómina informada por el Colegio de Árbitros sumó a otros dos representantes del fútbol local para completar el cuerpo técnico. Darío Herrera cumplirá el rol de cuarto árbitro al borde del campo de juego, mientras que Cristian Navarro estará expectante como asistente de reserva ante cualquier eventualidad.

LT.

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