Argentina y Egipto juegan octavos de final del Mundial 2026 y el plantel comandado por Lionel Scaloni pasó la noche en Atlanta tras un pequeño desajuste de organización. La delegación argentina voló desde Miami en un viaje que se demoró poco más de quince minutos por las condiciones climáticas de la ciudad destino.

Así fue la llegada de Argentina a Atlanta

Con Lionel Messi comandando la ilusión, Argentina trabajará durante el lunes los últimos detalles antes del partido contra los Faraones, un mano a mano de alto voltaje que pone en juego la plaza entre los ocho mejores de la Copa Mundial.

Scaloni prepara cambios: la formación de Argentina para enfrentar a Egipto

La práctica del día delineará un equipo que Scaloni no confirmará en su conferencia de prensa de esta tarde, y que seguramente termine de definir en las horas previas al partido con Egipto.

Dos cambios aparecen en el horizonte del entrenador. Por un lado, el ingreso de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina, quien se retiró lesionado del duelo con Cabo Verde. Si bien Medina está en condiciones, el buen ingreso de Tagliafico le daría una luz de ventaja para recuperar el puesto.

Julián podría reemplazar a Lautaro Martínez en el once titular

En la otra punta de la cancha, Julián Álvarez podría hacer su reaparición en el equipo titular, reemplazando a Lautaro Martínez. El irregular Mundial que viene transitando Lautaro le abre la puerta a la Araña, que tampoco se mostró de la mejor forma arrastrando una gran destacada inactividad durante el cierre de la temporada europea.

Quién es François Letexier, el árbitro designado para Argentina vs Egipto por los octavos del Mundial 2026

Argentina busca recuperar su intensidad ofensiva mientras Messi aporta soluciones en formas de gol. El resto del equipo sería el mismo que viene sumando horas de vuelo en la Copa del Mundo.

La Selección Argentina formaría ante Egipto con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

NZ