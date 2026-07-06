En la recta final de la pretemporada de River Plate, con dos semanas para el inicio de la temporada oficial contra Aldosivi por Copa Argentina el 17 de julio, Eduardo Coudet sigue de cerca la recta final de la Copa del Mundo en especial por dos jugadores que son fundamentales en la estructura del equipo para esta segunda parte del año: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi que no están teniendo continuidad, ni ritmo en esta Copa del Mundo y no son titulares.

Eduardo Coudet

No es una buena señal para el Chacho que si llegan a vender a Lautaro Rivero no tiene un zaguero central para reemplazarlo en lo inmediato y ese lugar es para Otamendi. Con Cachete Montiel encontró una posibilidad al contratar al uruguayo Gio González que debutó en el amistoso con Flamengo y cumplió expectativas a pesar de haber tenido sólo dos entrenamientos. Vale apuntar que está Tobías Ramírez pero se está recuperando de una lesión y quizá arranque jugando Rivero quien tiene ofertas de España y será vendido.

El panorama hasta ahora con Montiel es de 62 minutos en 2 partidos jugados: Argelia 45 minutos titular y sustituido al entretiempo y Cabo Verde con 17 minutos, ingresó en el tiempo extra al minuto 104 del tiempo extra. Mientras que con Otamendi es un poco mejor porque suma 134 minutos en 3 partidos: Argelia 11 minutos, ingresó al final, Austria 34 minutos, entró como variante en el segundo y Jordania 90 minutos jugando de titular.

Nicolás Otamendi en conferencia de prensa

El tercer jugador que no parece estar en la idea del 11 inicial es Juanfer Quintero, el colombiano, que tuvo buenos ingresos en su selección y debería volver a River pero hay aroma a que no va a seguir porque tiene una oferta de la MLS. Juanfer jugó 66 minutos del siguiente modo: Congo con 33 minutos, ingresó desde el banco y dio una asistencia clave para el 1-0, Portugal jugó 15 minutos en el segundo tiempo en el empate sin goles y contra Ghana tuvo 18 minutos muy buenos manejando la pelota y las opciones.

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Mientras tanto, el Chacho tendrá una decena de entrenamientos fuertes en el River Camp que le restan al equipo antes de viajar a Salta para jugar contra Aldosivi el viernes 17 de julio. En estos tiempos va a tener como prioridad las tareas de puesta a punto de Rafa Borré y Lucas Beltrán que necesitan una pretemporada luego de un tiempo sin jugar, la de Aníbal Moreno que en Alicante fue de menor a mayor y ahora va a intensificar y la asimilación de lo que quiere el DT para el uruguayo Gio González que llegó y tuvo que jugar contra Flamengo cumpliendo con creces a pesar que había tenido sólo un par de entrenamientos.

Al tiempo que se espera que esta semana haya noticias con el tema de Ángel Correa que se encuentra haciendo la pretemporada con Tigres pero en el último amistoso no jugó ni un minuto. También está el tema de Nelson Deossa de Betis con quien siguen negociando a pesar que lo busca Vasco da Gama. Sin olvidar que hubo consultas por Álvaro Montoro el ex Vélez que está jugando en Botafogo.

NZ