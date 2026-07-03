River igualó contra Flamengo y se ilusiona con Thiago Almada

Mientras se mueve en el mercado de pases, con las recientes llegadas de Lucas Beltrán en España y Rafa Borré en Buenos Aires esta mañana, mientras pudo ver los debuts de Mauro Arambarri y Gio González —gran pase en el segundo gol de Seba Driussi— y con la vista preparada en Argentina-Cabo Verde por Otamendi y Montiel y por el sueño cada vez más real de poder tener a Thiago Almada ya que avanzaron mucho las charlas con Atlético Madrid, el River de Coudet tuvo un ensayo ante Flamengo en Portugal empatando 2-2 en el cierre de la primera parte de la pretemporada que sigue desde la semana que viene en Buenos Aires.

Del partido queda una primera parte que lejos estuvo de ser un juego amistoso porque se jugó con mucha intensidad y no es poca cosa que haya habido 4 goles. Del lado de River, los nuevos: Gio González jugó de lateral por derecha y estuvo bien en la ofensiva con una gran participación en el segundo gol y un pase atrás perfecto que conectó Driussi, pero en defensa padeció a Bruno Henrique y Mauro Arambarri se paró por delante de Vera en zona ofensiva y se lo vio incómodo y con poca participación, luego pasó a jugar más sobre la derecha y con obligaciones ofensivas.

Para destacar del ensayo pensando en el futuro del equipo se apuntan la vigencia de Beltrán en el arco que tuvo algunas atajadas memorables, el liderazgo de Martínez Quarta y la regularidad de Marcos Acuña y la capacidad goleadora de Driussi que volvió impecable luego de una temporada donde a pesar de las lesiones siempre fue el máximo anotador del equipo. Otro detalle es que el pibe Silva siempre responde cuando lo llaman y ordena la zona media al estar ausente Aníbal Moreno que fue cuidado

River Plate vs Flamengo

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El partido también dejó en claro que a River le falta gestión y generación de juego y jugadores que marquen cierta diferencia con sólo tocar la pelota. No es casual el esfuerzo y la insistencia de la dirigencia para sumar a Ángel Correa de Tigres de México (está todo arreglado con el jugador pero el dueño no afloja), por eso hubo contactos por Álvaro Montoro que está en Botafogo y sobre todo está ilusión de sumar a Thiago Almada. Además del volante central Deossa que está en Betis.

Arambarri y Driussi, dos jugadores claves en la pretemporada del River de Coudet

El partido fue parejo durante todo el primer tiempo cuando jugaron palo y palo y si bien Flamengo siempre pareció estar más cerca y por eso la figura fue Beltrán, el River de Coudet logró ser efectivo aprovechando un error en el primer gol y luego construyendo una jugada muy buena de izquierda a derecha con Galván y Colidio y con Driussi saliendo de la zona de marca para habilitar a Gio González e ir a buscar el centro atrás y poner el 2-2. Antes un error de Vera que le dio el gol a Lino y luego el 2-1 parcial con una jugada a pura clase de Bruno Henrique.