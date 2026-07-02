Enzo Fernández acelera su salida del Chelsea: "Estamos viendo opciones"

La continuidad de Enzo Fernández en el Chelsea parece tener fecha de vencimiento. En el marco de un acto organizado por la AFA en Miami, Javier Pastore, representante del jugador, confirmó que el círculo íntimo del futbolista ya analiza alternativas para su salida. "Estamos viendo posibilidades para salir, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", aclaró el "Flaco" ante la consulta de la prensa.

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¿Destino Real Madrid?

Uno de los rumores que tomó mayor fuerza en las últimas semanas es la posible llegada de Fernández al Real Madrid. Aunque Pastore evitó alimentar las especulaciones sobre un acuerdo inminente, no descartó el atractivo del club español.

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial", matizó el ex PSG, subrayando que la prioridad absoluta del mediocampista es el torneo. Sin embargo, al ser consultado sobre el vínculo con la capital española, añadió con picardía: "¿A quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué allí hasta vivo ahí".

Enzo Fernández

Más allá de las cuestiones de mercado, Pastore se mostró muy satisfecho con el rendimiento del volante en la Copa del Mundo: "Está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien". Además, el agente destacó la capacidad de adaptación táctica del ex River: "Ha cambiado muchísimo su posición. Aquí en la Selección empieza en la base, pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi".

La visión de Pastore sobre el PSG y los favoritos

Como voz autorizada del mundo futbolístico y leyenda del París Saint-Germain, Pastore también analizó el presente del club francés tras sus dos títulos consecutivos en la Champions League. "Tiene un plantel para seguir dominando, son jóvenes, tienen mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador con mucha ambición y el club le ha dado todo", opinó.

Finalmente, el "Flaco" proyectó el camino de la Albiceleste hacia la gloria: "Francia y España son los rivales más difíciles que nos pueden tocar en una final. Esperemos poder llegar, que es lo más importante".

BP