Brian Cipenga: de varado sin documentos y a meterle un gol a Inglaterra en un Mundial

El fútbol tiene esas historias que superan a cualquier guion de película y la de Brian Cipenga es, sin dudas, la más emocionante del Mundial 2026. El extremo izquierdo de la Selección de la República Democrática del Congo sacudió al mundo tras poner el 1-0 parcial sobre Inglaterra en el Atlanta Stadium, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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Detrás de este grito sagrado a los 7 minutos del primer tiempo ante una potencia global, se esconde un calvario que estuvo a punto de retirar al futbolista de la actividad profesional. Nacido en Kinshasa, Cipenga emigró de joven a Europa para formarse en Portugal, pero en 2020 la fortuna le soltó la mano de la peor manera.

SU HISTORIA INFERNAL

El delantero perdió su pasaporte justo cuando su visado caducó, quedando atrapado en territorio luso en pleno estallido de la pandemia del Covid-19. Al no tener la documentación en regla, las normativas vigentes le impidieron ser inscrito en cualquier club de la élite, viéndose obligado a pasar dos años sin jugar al fútbol de manera oficial mientras subsistía en el llano absoluto.

Lejos de bajar los brazos en la adversidad, el atacante resistió y volvió a empezar desde el subsuelo del deporte rey. En julio de 2020, el Sporting Clube Ideal de la cuarta categoría portuguesa le abrió las puertas tras solucionar sus trabas burocráticas, iniciando una escalada meteórica que lo llevó por el ascenso de España y su reciente transferencia al UD Almería.

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Hoy, el destino le devolvió cada gota de sudor invertida en aquellos años oscuros de encierro. Con un derechazo letal que dejó sin opciones al arquero Jordan Pickford, Cipenga desató la locura total del banco congoleño.

LT.