El mediocampista Lucas Paquetá encendió todas las alarmas en el búnker de la Selección de Brasil luego de confirmarse que sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo durante el sufrido triunfo 2-1 ante Japón por los 16avos de final del Mundial 2026.

El actual jugador de Flamengo dejó la cancha en el entretiempo y se confirmó lo peor

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El futbolista surgido en Flamengo sintió el pinchazo sobre el cierre de la primera etapa y debió dejar la cancha en el entretiempo. Las pruebas por imágenes realizadas este martes ratificaron la gravedad de la dolencia en la zona de los isquiotibiales, dejando al jugador prácticamente fuera del esquema para lo que resta de la competencia.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial advirtiendo que el jugador ya comenzó un tratamiento de fisioterapia intensiva. Sin embargo, fuentes cercanas al plantel estiman que los plazos de recuperación le impedirán volver a pisar el césped en esta cita mundialista.

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La baja del volante ofensivo representa un verdadero dolor de cabeza para el director técnico Carlo Ancelotti, quien ya venía lidiando con la sensible ausencia de Raphinha en la ofensiva. Ante este panorama, el entrenador italiano evalúa la posibilidad de consolidar al juvenil Endrick en la alineación titular o retrasar unos metros a Neymar para recuperar el volumen de juego.

El combinado sudamericano deberá cambiar rápido de página para afrontar los octavos de final. El próximo compromiso de la selección brasilera está pautado para este domingo 5 de julio frente a la siempre física Noruega, un rival que promete exigir al máximo las variantes de un banco de suplentes cada vez más diezmado.

LT.