"No lo queremos vender": La tajante respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en el epicentro del mercado de fichajes europeo. Tras las recientes declaraciones del delantero cordobés sobre su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para "cumplir sus sueños", la cúpula directiva del club madrileño ha salido al paso para poner paños fríos a la situación y reafirmar la postura institucional.

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La postura inamovible de Enrique Cerezo

En declaraciones brindadas a Radio Nacional de España, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se mostró categórico respecto a los rumores que vinculan a la "Araña" con clubes de élite. "Nos agarró de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer: decir que es un jugador del Atlético de Madrid. No tenemos ninguna oferta de nadie y, aunque la hubiera, no lo queremos vender", sentenció el dirigente.

El mensaje es claro: el club no tiene intención de desprenderse de su estrella, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión blindada en 500 millones de euros. Ante este escenario, equipos que suenan como pretendientes —entre ellos el Real Madrid y el Arsenal— tendrían un panorama complejo para iniciar negociaciones.

Julián Álvarez

Tensión con el Barcelona y la amenaza de denuncia

El conflicto trasciende lo deportivo. En paralelo a la incertidumbre sobre el futuro del jugador, el Atlético de Madrid ha dado un paso administrativo importante: Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, confirmó que presentarán una denuncia formal ante la FIFA contra el Barcelona. La acusación se basa en una presunta negociación ilícita con el futbolista durante el período protegido de su contrato vigente.

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La enigmática respuesta de Joan Laporta

Mientras la tensión aumenta, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha evitado negar un interés directo, aunque también optó por no confirmar nombres. Durante la celebración de su cumpleaños y consultado por la prensa sobre el caso, Laporta dejó una frase que encendió las alarmas en el Metropolitano: "Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça. Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir", manifestó el mandatario culé.

Estas palabras resuenan con fuerza tras las declaraciones del propio Julián Álvarez, quien luego del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, confesó que busca una salida inmediata: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". A sus 26 años, el delantero ha dejado claro que su ciclo en Madrid parece estar agotado, dando inicio a una de las novelas más intensas de este mercado de pases.

BP