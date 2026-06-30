Lionel Messi junto a Spiderman: el nuevo comercial dónde el capitán de la Selección Argentina actuó

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se convirtió en el centro de todas las miradas en Hollywood tras protagonizar un espectacular y divertido spot publicitario junto al actor británico Tom Holland para la nueva película de Spiderman.

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El video, que dura apenas unos segundos, se volvió completamente viral a las pocas horas de su estreno gracias a una desopilante interacción entre ambos protagonistas. En el clip se puede ver a Peter Parker en un típico local neoyorquino cuando, de repente, la tranquilidad se rompe por completo cuando ingresa el 10 argentino buscando al superhéroe mediante una aplicación en su celular.

El remate del comercial causó furor entre los hinchas argentinos y los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Vestido con el icónico traje azul y rojo, el Hombre Araña sujeta firmemente al capitán argentino y lo lleva a dar un paseo balanceándose entre los rascacielos de la ciudad estadounidense.

La diez argentino siempre fue de esos jugadores que podrían cumplir varios roles, pero es todo una sorpresa verlo como actor, pero desde hace meses es una nueva versión del capitán de la selección argentina. Las grandes producciones de Estados Unidos vieron un crecimiento enrome de la MLS tras la llegada de Messi, sumado al Mundial 2026, es un match perfecto para la pantalla grande.

LT.