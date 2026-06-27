Quiénes son los tres refuerzos que sumó el River de Coudet

River activó a fondo su mercado de pases bajo la conducción de Eduardo Chacho Coudet y en las últimas horas cerró tres incorporaciones: dos que ya estaban encaminadas y una que sorprendió incluso dentro del propio mercado. Los acuerdos son por Rafael Borré, Lucas Beltrán y el lateral uruguayo Gio González. Ahora, el foco está puesto en Ángel Correa, Tiago Almada y el volante central colombiano Nelson Deossa.

Rafael Borré, Lucas Beltrán y Gio González

La principal necesidad del equipo estaba en el ataque y quedó resuelta con los regresos de Borré y Beltrán. El delantero colombiano, dirigido por Coudet en Inter de Porto Alegre, llega mediante una operación por la que River abonará 2,5 millones de dólares y le firmará un contrato por tres temporadas.

En el caso de Beltrán, el club alcanzó un acuerdo con Fiorentina para adquirir el 50 por ciento de su pase en una cifra cercana a los seis millones de dólares, concretando así el regreso de otro futbolista surgido de las inferiores.

La sorpresa de las últimas horas fue la incorporación del uruguayo Gio González. El lateral, de 31 años, llega desde el Krasnodar de Rusia y River pagará 500 mil dólares por su ficha. Para Coudet representa una alternativa importante por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como lateral derecho como izquierdo.

González inició su carrera en Peñarol y River de Montevideo, tuvo un paso por Mallorca y disputó las últimas dos temporadas en la Premier Liga de Rusia.

Eduardo "Chacho" Coudet

Con las llegadas de Nicolás Otamendi, Bruno Arambarri, Rafael Borré, Lucas Beltrán y Gio González, River continúa moviéndose con fuerza en el mercado. Sin embargo, la dirigencia todavía busca completar dos puestos considerados clave por el entrenador.

El principal apuntado para reforzar el mediocampo es Nelson Deossa, por quien continúan las negociaciones. Además, River no abandona la ilusión de incorporar a Ángel Correa, quien actualmente se encuentra en Tigres de México y mantiene su intención de cambiar de club. El otro gran objetivo sigue siendo Tiago Almada, una operación compleja pero que el club intentará sostener hasta el cierre del mercado.

LP