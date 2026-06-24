Boca jugará un amistoso de pretemporada ante un equipo brasilero: todos los detalles

Boca Juniors volverá a pisar suelo salteño para disputar un partido amistoso internacional frente a Athletico Paranaense de Brasil. El compromiso se desarrollará el próximo miércoles 8 de julio por la noche y contará con transmisión televisiva en vivo, transformándose en una cita ideal para que el cuerpo técnico evalúe el ritmo futbolístico de los jugadores de cara a las competencias oficiales.

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La confirmación del evento generó una enorme expectativa, ya que será la primera prueba del nuevo ciclo. Para Boca, el reencuentro con su público en el interior representa una inyección anímica y una prueba física previo a la segunda mitad del año, ante un adversario brasileño que se supo cruzar en los planos más altos del continente.

El plantel buscará aceitar el funcionamiento colectivo, probar variantes tácticas tras tantas salidas y darle minutos a jugadores juveniles que hasta ahora fueron tapados por otros con contratos altos que no dieron la talla.

El historial reciente entre ambas instituciones en torneos continentales le añade un condimento especial a un cruce que, a pesar de ser preparatorio, será visto con un ojo critico debido al momento presente que atraviesan ambos conjuntos.

LT.