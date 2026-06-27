San Lorenzo tiene nuevo DT: Iker Muniain asumiría en el Ciclón en las próximas horas

El fútbol argentino metió un tremendo bombazo en el mercado de pases de invierno. En una negociación expréss que sorprendió a todos este sábado, San Lorenzo habría llegado a un acuerdo con Iker Muniain para que se transforme en el nuevo director técnico del equipo, ocupando la vacante que dejó la salida de Gustavo Álvarez.

Iker Muniain, ex jugador que se convertiría en el DT de San Lorenzo

El español, que dejó una huella profunda en los hinchas de Boedo tras colgar los botines a mediados de 2025 con la camiseta azulgrana, iniciará de esta manera su segundo ciclo en la institución, pero esta vez sentado y siendo el entrenador del primer equipo.

Tras su retiro como futbolista, el Vasco no perdió el tiempo y comenzó a edificar su carrera como entrenador en el CD Derio de la quinta división de su país, donde rozó el ascenso. Su buen desempeño despertó el interés del Salamanca (de la cuarta categoría española), club que lo había contratado hace apenas unos días.

Sin embargo, el amor por el Ciclón pudo más. Al momento de firmar con el conjunto español, Muniain tuvo la astucia de incluir una cláusula de salida sin costos en caso de recibir una oferta concreta de San Lorenzo. Ante el llamado de la dirigencia azulgrana, el DT habría ejecutado el apartado, armaría las valijas y en los próximos días viajaría a Buenos Aires para estampar su firma.

Muniain ya tuvo una experiencia como DT en el CD Derio

La comisión directiva encabezada por Marcelo Culotta, que tomó las riendas del club hace menos de un mes, tuvo como prioridad absoluta a Ramón Díaz. Si bien el riojano agradeció la propuesta, terminó rechazándola por considerarla inviable en términos financieros. Ante ese panorama, y con los nombres de Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito bajo evaluación, la dirigencia se terminó inclinando por el español.

En las primeras reuniones, los directivos fueron frontales con Muniain y le pintaron un panorama sumamente complejo: el club atraviesa una delicada situación institucional, corre riesgo de perder futbolistas y difícilmente pueda incorporar nombres. A pesar de las alarmas, el exjugador del Athletic Club habría aceptado el desafío.

FMZ