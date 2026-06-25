El Fútbol Argentino de Primera División volverá a nuestras vidas el próximo jueves 23 de julio, cinco días después que se dispute la Final del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura 2026, levantará el telón como local de Rosario Central. En simultáneo se enfrentarán Sarmiento y Argentinos Juniors.

Belgrano de Córdoba campeón del Apertura 2026

Clausura 2026: AFA confirmó la programación de las Fechas 1, 2 y 3 con los primeros asteriscos

Liga Profesional busca previsión en el campeonato local, sin embargo, la publicación de las primeras tres fechas del Clausura 2026 trajo consigo las primeras salvedades de programación.

Boca, Lanús y Tigre, los equipos que disputarán Playoffs de Copa Sudamericana, jugarán sus partidos de la Fecha 2 luego que concluya la Fecha 3. Nada nuevo bajo el sol.

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)



Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)



Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

River debutará en el Clausura como local de Barracas Central



Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)



Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)



Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)



Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Boca deberá esperar hasta el 5 de agosto para jugar en La Bombonera por el campeonato



Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

River sigue negociando para sumar a Ángel Correa, una prioridad del DT

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)



Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)



Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

NZ