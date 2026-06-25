viernes 26 de junio del 2026
Fútbol Argentino

AFA confirmó cuándo arranca el Clausura y reveló la programación de las primeras tres fechas

​Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 define gol a gol los 32 equipos que clasificarán a 16avos de final, AFA confirmó cuándo arranca el Clausura con el inesperado anuncio sobre la reanudación de la Liga Profesional.

Liga Profesional del Fútbol Argentino
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El Fútbol Argentino de Primera División volverá a nuestras vidas el próximo jueves 23 de julio, cinco días después que se dispute la Final del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura 2026, levantará el telón como local de Rosario Central. En simultáneo se enfrentarán Sarmiento y Argentinos Juniors.

Belgrano de Córdoba campeón del Apertura 2026
Belgrano de Córdoba campeón del Apertura 2026

Clausura 2026: AFA confirmó la programación de las Fechas 1, 2 y 3 con los primeros asteriscos

Liga Profesional busca previsión en el campeonato local, sin embargo, la publicación de las primeras tres fechas del Clausura 2026 trajo consigo las primeras salvedades de programación.

Boca, Lanús y Tigre, los equipos que disputarán Playoffs de Copa Sudamericana, jugarán sus partidos de la Fecha 2 luego que concluya la Fecha 3. Nada nuevo bajo el sol.

Fecha 1
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
19.15 River – Barracas Central (Zona B)
21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

River Plate
River debutará en el Clausura como local de Barracas Central


Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Gimnasia – River (Zona B)
21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)
19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

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Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús (Zona A)

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Fecha 3
Sábado 1 de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)
17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
19.15 River – Rosario Central (Zona B)
21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.00 Platense – Talleres (Zona A)
19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

NZ

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