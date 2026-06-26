Descenso de River Plate: 15 años del partido que mandó al Millonario a la B

Un día como hoy, pero hace quince años, River Plate sufría lo que parecía imposible, el primer descenso de categoría de su historia. La caída del Millonario fue producto de una serie de malos rendimientos y resultados, con una dirigencia encabezada por Daniel Alberto Passarella que no estuvo a la altura para revertir un escenario complicado tras la gestión de José María Aguilar.

Pese a que el descenso consumó un destino argumentado, el impacto de la caída de uno de los dos equipos más importantes del país dejó una marca indeleble en la historia del Fútbol Argentino.

Crónica de un descenso que se volvió inevitable

River Plate finalizó último en el Torneo Apertura 2008, un puesto que el club nunca había obtenido en algún torneo de primera división durante toda su historia. Fue el puntapié inicial para una pérdida de estabilidad que la institución intentó revertir, sin éxito.

Daniel Alberto Passarella

Néstor Gorosito reemplazó a Simeone, pero el nivel siguió lejos de lo esperado. Daniel Alberto Passarella ganó las elecciones en diciembre de 2009, superando por pocos votos a Rodolfo D’Onofrio, y debió comandar una situación que ya se preveía compleja en las proyecciones de la tabla de promedios.

Leonardo Astrada llegó para ocupar el lugar de Gorosito, que inició el Clausura 2010 con un mercado de pases discreto entre las dificultades económicas del club y las malas decisiones de gestión. Astrada se marchó en la Fecha 14 dando lugar a Ángel Cappa, con quien el equipo tuvo una rápida reacción, pero terminó desencantando.

Los técnicos que dirigieron a River antes que J.J. López

River inició el Apertura 2010 formalmente apretado con la tabla de los promedios, y la urgencia de obtener puntos para evitar el escenario real de descenso. El Millonario volvió a tener un buen comienzo de la mano de Cappa, pero el nuevo bajón de rendimiento terminó con el despido del entrenador.

Juan José López se hizo cargo del primer equipo, con un libreto opuesto al de Cappa que dio inmediato resultado derrotando a Boca, y cerrando el torneo con perspectivas positivas. Pero el Clausura 2011 fue un obstáculo que River no pudo sortear.

J.J López a cargo del primer equipo

Pese a las críticas por la ratificación de J.J. López, y un Mercado de Pases sumamente austero, River tuvo una buena mitad inicial de torneo, con cinco victorias y una sola derrota en diez partidos. Pero la tabla de promedios le exigía más, y el equipo se desarmó por completo en el tramo final, tras una doble derrota ante All Boys y Boca Juniors.

River empató cuatro partidos consecutivos y cerró el Clausura con derrota ante Lanús en el Monumental, partido que selló su destino de promoción.

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La promoción ante Belgrano de Córdoba

Golpeado, sin respuestas futbolísticas y mucho menos anímicas encaró River Plate la promoción ante Belgrano de Córdoba, equipo que buscaba el ascenso desde el entonces Nacional B.

El Pirata tuvo su fiesta en Barrio Alberdi el 22 de junio de 2011, venciendo 2-0 a River con goles de César Mansanelli y César “Picante” Pereyra. El duelo estuvo marcado por el ingreso de público de River Plate que, con el rostro cubierto, agredieron a algunos jugadores.

El desquite se jugó cuatro días después, el 26 de junio en el Estadio Monumental. River necesitaba igualar el global para quedarse en Primera por ventaja deportiva, y comenzó ganándolo en apenas cinco minutos con el gol de Mariano Pavone.

El Millonario precisaba un gol más para salvarse pero el ánimo mermó rápido, y la tensión recuperó su papel principal en el Monumental. El 1-0 se mantuvo hasta el descanso y en quince minutos del complemento Guillermo Farré empató el partido para Belgrano, obligando a River a marcar dos goles más.

Mariano Pavone tuvo el segundo con un penal sancionado pocos minutos después, sin embargo pateó muy mal y Juan Carlos Olave se lo atajó. Fue el tiro del final, ese que terminó tornando irreversible una situación que llevaba años de gestación.

El árbitro Sergio Pezzotta dio por concluido el partido un minuto antes del tiempo reglamentario por los disturbios que empezaron a manifestarse en las tribunas, y que siguieron durante el postpartido. Argentina y el mundo asistieron, incrédulos, a la caída de “El Más Grande” un día como hoy hace 15 años.

Belgrano de Córdoba recordó “La Pirateada del Siglo”

El flamante campeón del Fútbol Argentino publicó un video en el cual repasó su gran gesta de ascenso a Primera División. Conducido por Ricardo Zielinski, su actual DT, Belgrano de Córdoba logró una épica algo opacada por la resonante caída de River, pero que posicionó al club en el lugar de verdugo.

El Tano Pasman y los memes

El descenso de River fue un momento deportivo dramático para el club, y un motivo de burla para el resto. En aquellos días, y años antes de los memes, apareció en YouTube el video “Reacciones de un hombre pacífico”, donde un hombre hincha de River fue filmado por su familia viendo el partido de la promoción disputado en Córdoba.

Esa persona era Santiago “Tano” Pasman, hombre que sin saberlo dejó un legado con frases inolvidables, volviéndose meme cuando todavía no estaba muy claro qué significaba.

River, descenso y resurrección

River Plate jugó por primera vez en su historia la segunda división bajo formato de Primera B Nacional, y regresó a la elite en una temporada, como campeón de la categoría.

Marcelo Gallardo

El ascenso terminó siendo catapulta para uno de los ciclos más exitosos de la historia, ese que Ramón Díaz inició para que Marcelo Gallardo consiga la gloria eterna, y una respuesta dorada a aquellos años de opacidad.

NZ