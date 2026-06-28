Arambarri y Driussi, dos jugadores claves en la pretemporada del River de Coudet

Entre los temas del mercado de pase de altas y bajas que suele adueñarse de este tiempo en el Mundo River, las primeras dos semanas de trabajo de Coudet y sus jugadores, tanto en Buenos Aires como ahora en Alicante, ponen en el centro de la mesa de la conversación a dos nombres propios: Mauro Arambarri y Seba Driussi. Por razones diferentes, son jugadores claves para el Chacho Coudet en este inicio de nueva etapa.

Pretemporada 2026 de River Plate

El uruguayo porque le puede resolver un tema que arrastró como una pena en todos los partidos de su ciclo, el cuarto volante. El delantero porque cuando estuvo lo ilusionó y cuando no lo sufrió por las lesiones que tuvo en todo el año y que no le dejaron hacer una buena pretemporada. Arambarri, al menos en estas dos semanas, no deja de sorprender y Driussi completa los trabajos sin rastros de los malestares musculares y las derivaciones del esguince de rodilla que tuvo.

Yendo por partes, el uruguayo fue un pedido muy firme del DT que exigió además tenerlo desde el minuto cero y pudo concretarlo. Es que Coudet nunca encontró en todo el ciclo ese lugar en la zona media donde tenía todo resuelto con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Toto Galván pero el que faltaba nunca lo halló. Los elegidos hicieron más méritos para salir que para quedarse. Apenas hubo una continuidad para el pibe Juan Cruz Meza que estuvo en la final. Antes pasaron, Kendry Páez, Subiabre, Galoppo, Maxo Meza, Castaño y Juanfer Quintero. Todos ellos están fuera del plantel en la actualidad.

Mauro Arambarri

Así que por ahora cuando el equipo tenga su primer amistoso el 3 de julio y cuando empiece la competencia oficial el 17 de julio se podrá decir que ese cupo está cubierto y que quizá empecemos a ver una línea media de memoria con Moreno, Vera, Galván y Arambarri. El uruguayo viene además de un gran año: estadísticamente perfecta jugando siempre de titular, sumando un promedio de 85 minutos en cancha y faltando un solo partido por acumulación de amarillas.

AFA confirmó cuándo arranca el Clausura y reveló la programación de las primeras tres fechas

Lo de Driussi es muy elocuente porque a pesar de un año y medio donde se perdió 20 partidos por temas médicos (5 lesiones musculares y 2 esguinces severos) es el goleador en este tiempo con 17 goles y también fue el máximo anotador del ciclo Coudet. El silencio del estadio cuando se dobló la rodilla ante Central fue casi un manifiesto. Para el Chacho es un jugador diferente a quien extrañó sobremanera en especial en la final contra Belgrano.

Porque Driussi es un típico jugador del modelo Coudet: no ofrece referencia de marca, juega por todo el frente de ataque, tiene gol y pase gol y por su polifuncionalidad se adapta a los distintos sistemas tácticos. Por suerte para el equipo aquella lesión en el tobillo no fue grave y si bien los primeros días de la pretemporada no fue exigido, ya en Alicante completó todas las rutinas con muy buena respuesta física y creen desde el cuerpo técnico que si termina bien la pretemporada puede ser un año muy bueno para el delantero.

NZ