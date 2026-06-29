El Mundial 2026 se encuentra en su etapa más caliente y las predicciones místicas volvieron a sacudir la concentración de la Selección Argentina en los Estados Unidos. El reconocido espiritualista ghanés Nana Kwaku Bonsam, famoso mundialmente por el supuesto "embrujo" que le realizó al goleador inglés Harry Kane, lanzó una polémica profecía en las últimas horas que encendió las alarmas en el plantel de Lionel Scaloni de cara a los mata-mata.

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El chamán africano fue categórico al analizar los cruces de los 16avos de final de la Copa del Mundo y apuntó de manera directa contra el conjunto capitaneado por Lionel Messi. Según sus visiones en el plano astral, la sorpresiva selección de Cabo Verde será la encargada de dar el gran golpe del torneo y eliminar al vigente campeón en la primera instancia de eliminación directa de la cita mundialista.

La preocupante sentencia no tardó en volverse viral en las redes sociales, generando una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos que rápidamente activaron las clásicas "anulomufa". Nana Kwaku Bonsam ya demostró tener una fuerte influencia mediática y sus palabras ganan un peso extra en redes sociales.

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El espiritualista ghanés no se quedó únicamente con la temprana despedida rioplatense. El brujo determinó con exactitud qué país levantará el trofeo el próximo 19 de julio y aseguró que el destino ya tiene escrito el nombre de Portugal y de Cristiano Ronaldo para quedarse con la gloria absoluta en esta edición histórica del certamen.

LT.