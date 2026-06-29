El delantero juvenil de River Plate, Ian Subiabre, protagonizó el gran escándalo deportivo de este fin de semana en Buenos Aires. A pesar de mantener un contrato vigente con la institución millonaria hasta diciembre de 2028, el futbolista de 19 años fue grabado mientras disputaba un partido amateur en un conocido torneo intercountry, lo que desató el enojo absoluto del club de Núñez.

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La participación del extremo de la Selección Argentina Sub 20 trascendió rápidamente a través de videos virales en las redes sociales, donde se lo pudo ver vistiendo la camiseta número 11. El delantero se encuentra actualmente entrenando de manera diferenciada junto a otros profesionales del plantel, ya que fue notificado por las autoridades de que no será tenido en cuenta para los próximos desafíos futbolísticos de la temporada.

La dirigencia de River Plate estalló de furia al enterarse del suceso, argumentando una grave falta de profesionalismo por el enorme riesgo de lesión que corrió el patrimonio de la institución. Por este motivo, el departamento legal del club de Núñez ya se encuentra analizando una sanción económica severa, que servirá como un fuerte correctivo disciplinario para el atacante patagónico.

Eduardo Coudet - RiverPlate

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La jornada dominical del juvenil no estuvo exenta de violencia verbal en el country, ya que varios futbolistas rivales aprovecharon la ocasión para mofarse de su situación deportiva en el Millonario. Los testigos del encuentro aseguraron que hubo una serie de encontronazos y fuertes discusiones luego de que le gritaran al delantero que estaba "colgado" por el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

El Chacho le había otorgado un rol protagónico a Ian Subiabre al inicio del semestre, utilizándolo como titular en 13 partidos del torneo local. Sin embargo, el atacante fue perdiendo terreno en la consideración del entrenador de cara a las instancias decisivas de la competencia, quedando relegado completamente del primer equipo auriazul que pelea en los primeros planos.

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Mientras se resuelve el conflicto en las oficinas del Monumental, los agentes de Subiabre se encuentran abocados a la búsqueda de un nuevo destino para que el jugador pueda tener rodaje europeo. El club dueño de su pase rechazó recientemente una oferta formal de cuatro millones de euros proveniente del Midtjylland de Dinamarca por considerarla insuficiente para las pretensiones de la tesorería.

El futbolista surgido de las inferiores millonarias acumula un total de tres goles y tres asistencias en sus 44 presentaciones con la banda roja en el pecho. Las próximas horas serán totalmente determinantes para conocer la resolución de la comisión directiva, que busca sentar un precedente de disciplina en medio de una profunda reestructuración del vestuario.

LT.