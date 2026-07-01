Sebastián Villa estaría a un paso de regresar a Boca: los detalles de una negociación clave

Aunque el mercado de pases de Boca ha estado marcado principalmente por las salidas de varios futbolistas, el Consejo de Fútbol no se ha retirado de la escena. Tras asegurar las incorporaciones de Leandro Lozano y Álvaro Montero, el club de la Ribera busca darle un salto de calidad a su plantel y está a un paso de concretar el retorno de Sebastián Villa.

A pesar de que el nombre del extremo colombiano generó opiniones divididas debido a su pasado en la institución, la dirigencia considera su jerarquía como un elemento fundamental para lo que viene, bajo la atenta mirada de Rodolfo Arruabarrena, quien aguarda con expectativas la resolución de esta operación.

Sebastián Villa

El sugestivo posteo de Sebastián Villa con los colores de Boca que encendió las redes sociales

La estrategia de Boca para destrabar el pase de Sebastián Villa

La negociación por Villa se convirtió en una de las "novelas" más extensas de este libro de pases. La postura inicial de Independiente Rivadavia de Mendoza fue innegociable, lo que llevó a Boca a ejecutar una estrategia de presión: tras ofertar poco más de seis millones de dólares, el Xeneize se retiró temporalmente de la mesa de diálogo.

Esta maniobra, sumada a la firme intención del jugador de emigrar en este mercado, fue determinante. El colombiano ya había acordado los términos de su contrato con Boca y le comunicó a la dirigencia de la Lepra mendocina su deseo de cerrar su ciclo en el club. Ante este escenario, Daniel Vila, presidente de la institución, dio el brazo a torcer, aclarando que su intención no es "cortarle la carrera" al futbolista, allanando el camino para el entendimiento.

Sebastián Villa

¿El final de la búsqueda?

Si bien en los últimos días Boca había sondeado alternativas como Maher Carrizo y Tiago Palacios para reforzar el ataque, la cercanía con Independiente Rivadavia parece haber sepultado esas opciones.

De concretarse este movimiento, Sebastián Villa viviría su segunda etapa en el club tras haber disputado cinco temporadas entre 2018 y 2023. Con las partes cerca de sellar el acuerdo definitivo, el retorno del extremo colombiano es hoy una posibilidad más firme que nunca, prometiendo ser una de las noticias más movilizantes del actual mercado de fichajes.

BP