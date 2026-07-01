Edinson Cavani se despidió de Boca con un emotivo video en redes sociales

Se terminó una de las novelas más importantes del mercado de pases del fútbol argentino. Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca Juniors y dejó de ser oficialmente futbolista de la institución seis meses antes del vencimiento de su vínculo.

Tras sellar su salida, el delantero uruguayo de 39 años rompió el silencio con un profundo y emotivo video en sus redes sociales para despedirse de los hinchas y de todo el "Mundo Boca".

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el Matador dejó en claro el cariño que le tomó al club a pesar de un tramo final muy complejo por las lesiones lumbares que prácticamente no lo dejaron jugar en este 2026.

Edinson Cavani se va de Boca

“Hola bosteros, ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá", comenzó relatando el atacante uruguayo.

Luego, Cavani reconoció que el tramo final fue sumamente doloroso en lo personal por no poder estar a la par del grupo: "El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando, después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club".

En ese sentido, confesó: "Hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera".

Edinson Cavani

Sin embargo, prefirió quedarse con lo positivo y explicó: "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien. No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más".

Por último, le agradeció a todos los hinchas y a la gente del club: "Le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande".

El detrás de su salida: la decisión del "Vasco" y el calvario físico

La salida anticipada de Cavani se terminó de acelerar en las últimas semanas con el desembarco de Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico de Boca. El Vasco le comunicó de frente al delantero que no iba a ser prioridad ni considerado para el armado del plantel de cara al segundo semestre del año, debido a que el uruguayo arrastraba una inactividad pronunciada.

Luego de tres años, Cavani se despidió de Boca

A lo largo de todo el primer semestre de 2026, el Matador apenas pudo sumar 104 minutos en cancha repartidos en solo dos partidos (ante Platense y Racing en febrero). Los constantes tratamientos médicos y bloqueos lumbares para intentar frenar los dolores en la zona vertebral no dieron el resultado esperado, lo que terminó desgastando su estadía en el club.

El uruguayo llegó en julio de 2023 generando una revolución absoluta en el fútbol sudamericano. Aunque tuvo noches de enorme jerarquía, su ciclo se cerró con el sabor amargo de no haber podido conquistar ningún título oficial. No obstante, en Boca jugó 81 partidos y anotó 28 goles, incluido uno que le marcó a River en el Superclásico del 2024.

FMZ