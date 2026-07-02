El River del Chacho Coudet ante su primer ensayo como aperitivo de Argentina en el Mundial 2026

El rival del amistoso de River para este viernes 3 de julio será el equipo de Flamengo que se encuentra de pretemporada en Europa, el juego se inicia a las 15:30 horas, solamente se podrá ver por la señal codificada de Disney y se jugará en la ciudad del Faro en Portugal en el estadio Algarve.

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Refuerzos, debut y ausencias

En principio el único debut de titular será el del volante uruguayo Mauro Arambarri que llegó desde el Getafe. Vale apuntar que el otro es Nicolás Otamendi que está con la selección nacional y que los tres refuerzos recién cerrados por ahora deben esperar. Gio González, lateral, sumó sólo un entrenamiento, Lucas Beltrán se suma recién hoy tras la revisión y Rafa Borre se incorpora en Buenos Aires la semana que viene. Está en duda por cuidado Aníbal Moreno que terminó la temporada con un esguince.

Lucas Beltrán

Posible equipo titular

Así que el posible 11 tendría Santiago Beltrán y Franco Armani alternando en cada tiempo en la defensa las alternativas son Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. En el medio, ante el descanso de Moreno, juega Lucas Silva, con Fausto Vera y Arambarri y Toto Galván. Arriba Facundo Colidio, y sumarán minutos Seba Driussi y Joaquín Freitas.

Completan la lista para ingresar: Facundo González, Lautaro Pereyra, Juan Cruz Meza y el resto de los juveniles de la reserva que se sumaron en estos días para completar el plantel como el zaguero Yutil Susano, el defensor Valentín Lucero, el enganche Tobías Goytia y el delantero Jonathan Spiff.

Pretemporada de River

Cómo sigue todo para River

Mientras tanto, el mercado de pases no se detiene en cuanto a las altas y siguen negociando por tres nombres: Ángel Correa de Tigres, Nelson Deossa de Betis y se sumó Álvaro Montoro ex Vélez ahora en Botafogo. En tanto que hay bajas que resolver como la de Rivero que suena en La Coruña y el resto de los separados como Paulo Díaz y Giuliano Galoppo con posibilidades en la MLS y el resto de los jugadores separados como Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Maxi Salas, Santiago Lencina e Ian Subiabre.

El calendario que se viene

Así las cosas para el Chacho que alista al equipo para el primer partido oficial del segundo semestre contra Aldosivi por Copa Argentina el 17 de julio en Salta y luego para los primeros tres partidos del Clausura en una semana: el sábado 25 julio a las 19:15 de local, Barracas, miércoles 29, 19:45, visitante, Gimnasia y domingo 2 agosto, 19:45, local, Rosario Central. Además, estaba la idea de jugar un amistoso en San Nicolás el viernes 10 de julio pero por ahora está suspendido.

BP