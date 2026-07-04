Boca jugó dos amistosos con Defensa: resultados, formaciones y video de los goles

Este sábado por la mañana, Boca Juniors sumó sus primeros minutos de fútbol formal de la mano de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segundo ciclo como director técnico de la institución. El escenario elegido para medir fuerzas fue el predio de Ezeiza, donde el conjunto azul y oro disputó dos encuentros preparatorios frente a Defensa y Justicia a puertas cerradas.

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En el primer turno de la jornada de la cancha principal de Boca Predio, el esquema dispuesto por el Vasco no pasó del empate 1 a 1 ante el conjunto de Florencio Varela. El trámite sirvió para ver en acción a varias de las caras nuevas del plantel, destacándose la presencia de Tomás Belmonte y Kevin Zenón en la mitad de la cancha. El gol Azul y oro llegó a través de una definición del paraguayo Ángel Romero por encima del arquero, tras una habilitación precisa del juvenil Tomás Aranda.

Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa fueron la dupla en el fondo, demostrando que ni el tiempo rompe la pareja del 2 y el 6. Con el correr de los minutos, el ritmo decreció notablemente y la visita alcanzó la igualdad definitiva gracias a un gol del chileno César Pérez.

El once del primer partido fue: Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

Kevin Zenon sería tenido en cuenta por el Vasco

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Para el segundo bloque de fútbol en Ezeiza, Arruabarrena paró una once alternativa con un tridente ofensivo compuesto por Leo Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. Esta formación mostró mayor frescura y agresividad en los últimos metros para lastimar el bloque bajo propuesto por el Halcón. El desequilibrio final se produjo gracias a la puntería de la Bestia, quien mandó la pelota al fondo de el arco tras una gran asistencia de Flores para poner el 1 a 0 definitivo.

El once titular fue Leandro Brey; Leandro Lozano, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leo Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

LT.