Marcelo Gallardo sin filtros: su futuro, el "Método Scaloni" y por qué rechaza las redes sociales

En un mano a mano revelador con Sebastián Vignolo para ESPN, Marcelo Gallardo aclaró los tantos sobre su situación actual tras su paso como analista en el Mundial 2026. Lejos de las especulaciones sobre un retorno inmediato a los bancos de suplentes —incluyendo desmentir cualquier vínculo con la selección de Uruguay—, el ex entrenador de River Plate prioriza hoy su bienestar y la búsqueda de proyectos que lo movilicen genuinamente.

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El futuro laboral de Gallardo y la desmentida a los rumores

Ante las versiones que lo colocaban como posible sucesor de Marcelo Bielsa o en otros cargos inmediatos, Gallardo fue contundente: "No voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes y quiero que se entienda para no generar expectativas falsas". El técnico explicó que su incursión en los medios fue un desafío personal para vivir el fútbol desde otra óptica, pero aclaró que no se encuentra en una búsqueda activa de trabajo. "Tengo ganas de disfrutar. Tiene que haber algo que me seduzca y donde me sienta representado", sentenció.

Marcelo Gallardo

Gallardo habló sobre la peligrosa influencia de las redes sociales

Uno de los puntos más destacados de la charla fue su postura tajante contra el uso de aplicaciones. Para Gallardo, el celular es una forma de "esclavitud" que le quita valor al tiempo. Sin embargo, su mayor preocupación reside en cómo esto afecta a los futbolistas:

El costo emocional: "No estamos preparados para aceptar el elogio ni la crítica, es mentira que lo estemos".

Impacto en la salud mental: Advirtió que la exposición constante es "agresiva" y consume una energía vital que termina afectando el rendimiento y el estado emocional del jugador.

Marcelo Gallardo

Un vínculo inquebrantable con River y elogios a la Selección

Gallardo reafirmó que su relación con River Plate es eterna, más allá de estar o no en el club. "Nunca me voy a ir; hoy ya no me importa lo que digan o el ruido que genere, hago lo que siento", confesó, expresando su deseo de asistir al Monumental como un hincha más junto a sus hijos.

Finalmente, se refirió al equipo de Lionel Scaloni, destacando que se siente profundamente representado por este ciclo: "Hay algo en este equipo nacional, en su cuerpo técnico y sus jugadores, que me identifica. Me gusta observar su trabajo con respeto, porque entiendo la complejidad que conlleva sostener ese nivel".

BP