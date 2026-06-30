Cuidado con Marruecos: el secreto de Bono en los penales que puede cambiar el Mundial

El arquero de Marruecos, Yassine Bounou, se vistió de héroe absoluto este martes en los 16avos de final del Mundial 2026 al eliminar a Países Bajos por 3-2 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego. La gran figura de la noche mexicana acaparó todas las miradas del planeta fútbol por una estrategia brillante e inédita desde los doce pasos que destrozó la mente de los pateadores europeos en la cancha.

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La táctica de Bono llamó la atención desde el primer disparo de la tanda: en lugar de tirarse a un palo como hacen casi todos los arqueros, se quedó parado, desplazado de la línea media del arco. Esta técnica consiste en dividir el arco en dos mitades asimétricas para aumentar al 50% sus chances de atajarlo, un truco psicológico que probablemente sea replicado.

El uno de Marruecos ya venía perfeccionando este método desde la Copa de África y eligió el escenario más imponente para darle un resultado perfecto. Al pararse intencionalmente hacia un costado, obligó a los futbolistas neerlandeses a dudar entre asegurar el remate al espacio vacío o arriesgar hacia el lado cubierto, perdiendo efectividad en el impacto.

Yassine Bounou - AFP

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La tanda de penales tuvo de todo en una definición no apta para cardíacos. Comenzó con Teun Koopmeiners convirtiendo para los europeos y Neil El Aynaoui estrellando su remate en el travesaño para el seleccionado africano. Luego llegó uno de los momentos más curiosos cuando Justin Kluivert intentó meter una pausa para engañar al arquero, pero su disparo dio en el poste.

Soufiane Rahimi niveló las acciones para Marruecos con suspenso, ya que Bart Verbruggen llegó a manotear la pelota pero terminó metiéndola con el taco. Tras las conversiones de Wout Weghorst y Montassir Talbi, los fallos de Quinten Timber y Achraf Hakimi mantuvieron la paridad absoluta 2-2 de cara al desenlace.

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En el quinto penal llegó la acción que resumió la categoría del arquero marroquí. Crysencio Summerville buscó la derecha del arquero con un tiro alto e inatajable en condiciones normales, pero Bono le leyó la intención a la perfección: se desplazó de pie sobre la línea y lo detuvo con la mano en alto en una de las mejores atajadas del torneo, dejando la mesa servida para que Ismael Saibari cierre la serie.

Con esta dura eliminación, Países Bajos alcanzó un récord negativo e igualó a España como la selección con más definiciones por penales perdidas en la historia de los Mundiales, sumando cuatro caídas en total. El plantel naranja revivió los fantasmas de sus frustraciones pasadas en 1998 ante Brasil, y las dolorosas eliminaciones de 2014 y 2022 a manos de la Selección Argentina.