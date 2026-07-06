Jordan Henderson se fracturó en los festejos de Inglaterra vs México saltando una valla publicitaria

La euforia por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo se transformó en absoluta preocupación en el vestuario de los Tres Leones. Tras la agónica y heroica victoria por 3-2 sobre los coanfitriones en el Estadio Azteca, el mediocampista Jordan Henderson sufrió una terrible fractura en su muñeca derecha mientras festejaba de cara a la tribuna, quedando automáticamente descartado para lo que resta de la competencia en el Mundial 2026.

Argentina vs Egipto: Scaloni planea cambios en la última práctica previa a los octavos del Mundial 2026

Todo ocurrió apenas el árbitro pitó el final del encuentro y desató el desahogo del seleccionado conducido por Thomas Tuchel. El volante de 36 años, referente indiscutido del grupo pese a haber sumado pocos minutos en la cancha durante el certamen, corrió hacia la cabecera ocupada por los simpatizantes británicos para entonar el clásico cancionero de victoria.

Al intentar saltar una de las vallas publicitarias estáticas que delimitan el terreno de juego, el actual futbolista del Brentford calculó mal el salto, perdió el equilibrio y cayó de forma violenta sobre el césped. El impacto de todo su peso corporal fue directo sobre su articulación, lo que provocó una fractura expuesta que encendió las alarmas de inmediato.

Inglaterra eliminó a México y se metió entre los mejores ocho: cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Los gestos de dolor del ex capitán del Liverpool cortaron en seco el festejo de sus compañeros. Harry Kane y Jude Bellingham fueron los primeros en advertir la gravedad de la situación y llamaron con desesperación médica. El jugador debió ser retirado en camilla y asistido con oxígeno antes de ser trasladado de urgencia a una clínica de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Thomas Tuchel no ocultó su tristeza por el incidente: "No es bueno, Jordan cayó muy mal y se lastimó la muñeca. Parece algo realmente grave y arruina por completo el ánimo de una noche que debió ser de pura felicidad". La delegación inglesa confirmó que el mediocampista no viajará a Kansas City con el resto del plantel y permanecerá bajo observación médica.

LT.