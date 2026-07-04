México vs Inglaterra: buscarán meterse entre los mejores ocho del Mundial 2026

México se mide ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: El mítico e imponente Estadio Azteca (oficialmente denominado Estadio Ciudad de México para este torneo) se vestirá de fiesta para albergar el último compromiso mundialista en territorio mexicano de esta edición.

A partir de las 21:00 y por Telefe, DGO y Disney+ se definirá el rival del ganador del duelo entre Brasil y Noruega. Alireza Faghani será el arbitro.

Cómo llega México

Fortaleza inexpugnable en el Azteca: El combinado dirigido tácticamente por Jaime Lozano llega a este trascendental compromiso con el ánimo por las nubes y una solidez defensiva que asombra al planeta fútbol. El Tri se adjudicó de forma invicta y con puntaje perfecto el Grupo A, tras encadenar tres triunfos consecutivos sin recibir un solo gol en contra: 1-0 ante República Checa, 2-0 frente a Corea del Sur y un contundente 3-0 sobre Sudáfrica.

Mística y recambio generacional: El seleccionado azteca ha sabido combinar la experiencia de sus referentes con el desparpajo de jóvenes figuras en los extremos que aportan verticalidad y desequilibrio. En el plano físico, la plantilla llega descansada al no haber tenido que disputar la desgastante ronda de dieciseisavos gracias a su liderazgo en la zona, lo que les permitió preparar este choque con una semana completa de entrenamientos.

Cómo llega Inglaterra

Jerarquía individual sobre el juego: Los comandados por Gareth Southgate sufrieron más de la cuenta para meterse entre los mejores 16 del torneo. Si bien lideraron el Grupo L con 7 unidades producto de las victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de un apático empate sin goles contra Ghana, su actuación en los dieciseisavos de final encendió las alarmas tras tener que remontar un 0-1 adverso ante la República Democrática del Congo para terminar imponiéndose por un ajustado 2-1.

El factor Harry Kane: La gran esperanza del conjunto de los Tres Leones descansa en el notable presente de su capitán y máximo artillero. El delantero del Bayern Múnich viene de rescatar a su equipo con un doblete salvador ante el combinado africano y ya contabiliza la espectacular cifra de 5 gritos sagrados en lo que va de la competición, siendo el faro ofensivo absoluto de los europeos.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. (Si James no llega al 100%, jugará Djed Spence).

LT.