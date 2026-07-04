Brasil vs. Noruega por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: previa, TV y formaciones

Brasil se medirá a la sorprendente y ambiciosa Noruega. El Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, será testigo de una de las selecciones que saque boleto directo a los cuartos de final, donde ya espera el ganador del cruce entre México e Inglaterra.

El encuentro se jugará partir de las 17:00 por Dgo y Tyc Sports. Ismail Elfath será el árbitro del partido.

Más allá de su favoritismo natural por portar cinco estrellas en el pecho, el conjunto sudamericano arrastra un karma histórico sumamente particular: Noruega es, formalmente, su gran "bestia negra". En cuatro enfrentamientos históricos en la categoría mayor, el Scratch jamás pudo doblegar a los nórdicos, acumulando dos empates y dos derrotas.

Cómo llega Brasil

Sufrimiento y mística: El combinado conducido tácticamente por el experimentado Carlo Ancelotti selló su pasaporte a los octavos de final tras una durísima y electrizante batalla ante Japón en los dieciseisavos, donde se impuso por 2-1. El elenco asiático comenzó ganando con gol de Kaishu Sano, pero la jerarquía individual pesó en el complemento: el inoxidable Casemiro empató de cabeza a los 56 minutos y Gabriel Martinelli desató la locura verdeamarela al estampar el gol del triunfo en el quinto minuto de descuento (90+5').

Rendimiento de menor a mayor: En la fase de grupos, Brasil dejó algunas dudas en su debut tras igualar 1-1 frente a Marruecos el pasado 13 de junio. No obstante, enderezó rápidamente el rumbo con dos goleadas contundentes y consecutivas: un inapelable 3-0 contra Haití y un sólido 3-0 frente a Escocia, lo que le permitió adjudicarse su zona con tranquilidad antes del duro escollo japonés.

Cómo llega Noruega

Haciendo historia grande: Los dirigidos por Ståle Solbakken llegaron a esta trascendental instancia tras dejar en el camino a la siempre física y competitiva selección de Costa de Marfil con un ajustado triunfo por 2-1 en los dieciseisavos de final. Las anotaciones del prometedor Antonio Nusa y de su máxima figura planetaria le devolvieron la sonrisa a un país hambriento de gloria.

El regreso de los Vikingos: Noruega vuelve a disputar unos octavos de final de una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencias consecutivas en las grandes citas. La última vez que los europeos pisaron esta fase de privilegio fue precisamente en aquel recordado Mundial de Francia 1998, cuando cayeron ajustadamente eliminados ante Italia.

Posibles XI:

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Vinícius Júnior; Matheus Cunha

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Alexander Sørloth y Erling Haaland.

LT.