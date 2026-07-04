El detrás de escena del mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

La periodista Sofía Martínez rememoró el episodio ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando le dedicó unas palabras de agradecimiento a Lionel Messi antes de la final contra Francia. Aquel discurso, que se volvió viral a nivel global, generó diversas repercusiones en el entorno del futbolista y motivó un posterior intercambio entre la cronista y la esposa del capitán de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo.

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Martínez explicó que su intención en aquel momento no fue realizar una pregunta convencional, sino transmitirle al jugador el sentir de los hinchas argentinos más allá del resultado deportivo que ocurriera en la definición del torneo. La comunicadora señaló que la respuesta del futbolista y su expresión facial reflejaron la recepción de un mensaje que buscaba conmover desde la gratitud colectiva.

A raíz de la trascendencia que tomó esa entrevista en la zona mixta del estadio de Lusail, surgieron diferentes especulaciones en plataformas digitales respecto a la reacción de la familia de Messi. Ante estos rumores, Martínez decidió aclarar los términos de la relación actual y los contactos que mantuvo con el círculo íntimo del 10 del Inter Miami para disipar cualquier tipo de malentendido.

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La periodista relató que coincidió con Roccuzzo durante la entrega de los premios Balón de Oro en París, un escenario donde se cruzaron y pudieron dialogar de manera directa sobre lo acontecido. La cronista destacó la actitud de la esposa del jugador al momento de encontrarse en el evento internacional y cómo abordó la situación de forma natural y cordial.

"Fue una capa total", afirmó Martínez al describir la reacción de la celebridad argentina durante esa conversación en la capital francesa. La esposa de Messi demostró una notable calidez y dejó en claro que no existía ningún tipo de recelo ni incomodidad por las palabras pronunciadas en la cobertura mundialista de fines de 2022.

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El discurso original de Martínez en la zona mixta apuntaba a remarcar que Messi ya había dejado una marca imborrable en la sociedad argentina, independientemente de si lograba o no levantar la Copa del Mundo en la final. Esa declaración sumó millones de reproducciones en diferentes plataformas de video y se convirtió en uno de los momentos televisivos más recordados de la cita máxima del fútbol.

El propio Lionel Messi se refirió a ese instante en entrevistas posteriores, donde admitió que las palabras de la periodista lo emocionaron de una manera particular en las horas previas al partido decisivo. Esas declaraciones del futbolista reavivaron el interés público por conocer cómo se había tomado la escena dentro de su núcleo familiar más cercano.

El ida y vuelta entre la periodista y la esposa del capitán argentino ocurrió específicamente el 30 de octubre de 2023 en el Théâtre du Châtelet de París, fecha en la que Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro.

LT.