Argentina vs Egipto: las 3 claves que Lionel Scaloni debe saber antes del duelo por los octavos del Mundial 2026

Lionel Scaloni y sus dirigidos ya están en Atlanta listos para dar el próximo paso en la Copa del Mundo. Tras dejar en el camino de forma agónica a Cabo Verde en la prórroga, la Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En una Copa del Mundo llena de sorpresas, la Albiceleste debe tener cuidado con varios factores de Los Faraones, los detalles:

Lisandro Martínez, la figura ante Cabo Verde, junto a la delegación argentina

Scaloni planea cambios en la última práctica previa a los octavos del Mundial 2026

- El factor Mohamed Salah y la velocidad de contra

El principal argumento del conjunto africano tiene nombre y apellido, y es una amenaza letal para la última línea de la Scaloneta. El delantero estrella del Liverpool maneja los hilos del ataque de su país y su jerarquía individual obliga a tomar recaudos extremos a la hora de retroceder. Tras dejar en el camino a Australia por penales en los dieciseisavos de final, los dirigidos por Hossam Hassan buscarán replegarse y lastimar de contragolpe aprovechando los espacios.

Mohamed Salah con la Selección de Egipto

- Un equipo acostumbrado al sufrimiento físico

Los Faraones vienen de un desgaste tremendo, pero demostraron tener una fortaleza mental y física envidiable en cada cruce límite. Al igual que el seleccionado nacional, que debió recurrir al tiempo suplementario para batir a los caboverdianos por 3-2, los egipcios igualaron 1-1 en los 120 minutos reglamentarios frente a los australianos. La resistencia en la cancha y su efectividad en las definiciones desde los doce pasos son virtudes que imponen un respeto absoluto.

Selección de Egipto

- La picante advertencia desde el cuerpo técnico rival

Lejos de achicarse ante la presencia de Lionel Messi, el ayudante de campo egipcio, Ibrahim Hassan, encendió la previa con declaraciones muy fuertes en las últimas horas. "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis", disparó sin vueltas para motivar a su delegación. El ambiente está caldeado y el arbitraje del francés François Letexier estará bajo la lupa en un choque que promete máxima fricción en cada pelota disputada.

LT.