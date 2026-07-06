México, Brasil y Donald Trump: los mejores memes de una increíble jornada Mundialista

La Copa Mundial 2026 tuvo este domino una de sus mejores jornadas, sino la mejor, con los partidazos entre México vs Inglaterra y Brasil vs Noruega. Las eliminaciones de mexicanos y brasileños encendió la chispa en las redes sociales de argentina, que también se hicieron eco sobre la polémica decisión FIFA de retirar una tarjeta roja a Estados Unidos, con presunta intervención de Donald Trump.

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