lunes 06 de julio del 2026
Mundial 2026

México, Brasil y Donald Trump: los mejores memes de una increíble jornada Mundialista

Las eliminaciones de México y Brasil hicieron explotar las redes sociales de memes, en una jornada que también tuvo la polémica decisión FIFA de anular la tarjeta roja al goleador de Estados Unidos.

Memes domingo de Mundial 2026
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La Copa Mundial 2026 tuvo este domino una de sus mejores jornadas, sino la mejor, con los partidazos entre México vs Inglaterra y Brasil vs Noruega. Las eliminaciones de mexicanos y brasileños encendió la chispa en las redes sociales de argentina, que también se hicieron eco sobre la polémica decisión FIFA de retirar una tarjeta roja a Estados Unidos, con presunta intervención de Donald Trump.

Los mejores memes de la eliminación de México

 

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Los mejores memes de la eliminación de Brasil

 

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