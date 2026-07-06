Portugal y España se enfrentan en octavos del Mundial 2026 en espectacular derbi ibérico con un premio gigante en juego, meterse entre los ocho mejores del torneo. El imponente Estadio de Dallas recibirá este lunes, desde las 16.00hs, uno de los partidos más esperados de la instancia.

La Furia Roja y los Lusos se verán las caras con cuentas pendientes tras la final de la Nations League del año pasado, que tuvo a Portugal vencedor. Duelo europeo entre la frescura de los jóvenes españoles, con Lamine Yamal a la cabeza, y la incombustible vigencia de Cristiano Ronaldo y otros experimentados valores portugueses.

España busca cuartos tras su mejor partido en el Mundial 2026: Lamine Yamal y Oyarzabal encienden la ilusión

El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene demostrando un equilibrio perfecto y mantiene su valla invicta tras sus cuatro presentaciones en la cita mundialista, con récord histórico de Unai Simón. La contundente victoria por 3-0 frente a Austria en los dieciseisavos de final ofreció la mejor actuación del equipo en el torneo.

Mikel Oyarzabal en el Mundial 2026

Mikel Oyarzabal se consolidó como el jugador punta de lanza del ataque español, con cuatro goles en lo que va del torneo. Lamine Yamal también mostró su mejor versión ante Austria, recordando su capacidad de desequilibrio en el mano a mano.

Lamine Yamal y Pedro Porro

Con laterales disfrazados de delanteros, como Marc Cucurella y Pedro Porro, España construye desde el eje Rodri y un mediocampo preparado para mantener la pelota sin cansarse durante todo el partido.

Portugal, entre la despedida de Cristiano Ronaldo y un plantel coral que no termina de explotar

Los lusos de Roberto Martínez sufrieron más de la cuenta en las fases previas. Clasificando como escolta del Grupo K, eliminaron a la dura Croacia por 2-1 gracias a un gol salvador de Gonçalo Ramos, y un final cargadísimo de polémica. Con un plantel de estrellas internacionales, el equipo no se consolida como tal.

Ronaldo encabeza la ilusión de Portugal

Por su parte Cristiano Ronaldo sigue estirando la leyenda en el que declaró formalmente como su último Mundial durante una picante conferencia de prensa. Con un gol de penal frente a los croatas, el "Bicho" alcanzó las tres conquistas en el certamen y buscará guiar a los lusitanos hacia la ronda de los ocho mejores.

Justamente ante España y en Rusia 2018, Cristiano Ronaldo firmó su mejor actuación Mundialista, marcando tres goles en el 3-3 por Fase de Grupos.

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Portugal vs. España: las posibles formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Vitinha; Bruno Fernandes, Francisco Conceição, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Portugal vs. España: a qué hora juegan y cómo ver por TV

Portugal y España se miden desde las 16.00hs (Argentina) en el Estadio de Dallas, con arbitraje del inglés Anthony Taylor y la televisación de DSports.

Portugal vs. España: estadísticas y minuto a minuto

NZ