Portugal vs Croacia: los mejores memes del polémico partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 regaló un cruce de 16avos de final de alto voltaje en Toronto, donde Portugal sufrió hasta el último suspiro pero terminó imponiéndose por 2-1 ante una Croacia combativa que estalló de furia por el desenlace del partido.

A pesar de que el conjunto balcánico plantó cara de la mano de Luka Modric y rozó la clasificación, el elenco luso inclinó la balanza en el epílogo gracias a un agónico gol de Gonçalo Ramos, en medio de un final caliente que incluyó un penal cobrado vía VAR para el empate de Cristiano Ronaldo y un tanto anulado a los croatas que desató la controversia.

Este panorama de absoluta tensión, sumado a las jugadas milimétricas que terminaron "favoreciendo" al seleccionado de Roberto Martínez y, sobre todo, a las feroces acusaciones de los usuarios que inundaron X al grito de "robo histórico", hizo que los fanáticos no dudaran en explotar internet con todo tipo de memes y reacciones de lo más graciosos.

Portugal vs Croacia: con gol de Cristiano Ronaldo, los portugueses avanzaron a octavos del Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el partido

FMZ