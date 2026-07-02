Cristiano Ronaldo se retiraría de Portugal tras el Mundial 2026: "Es el último baile"

“Según la información que tengo, pueden despedirse. Disfrútenlo mientras dure, no es hoy que se despide, pero será pronto” sorprendió al declarar Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, a la televisión portuguesa en Toronto, allí donde Portugal se enfrentó con Croacia por los 16avos del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo

La hermana del astro aclaró que “Estoy hablando de la selección nacional. La información que tengo, de una fuente confiable, es que este es su último baile”. Cristiano Ronaldo tiene 41 años y contrato vigente con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta mediados del 2027.

Cristiano Ronaldo prepara su retiro internacional

Ronaldo disputó 231 partidos y convirtió 145 goles con la Selección de Portugal, es el líder histórico de presencias y también el máximo artillero. CR7 disputó su primer juego oficial con Portugal el 20 de agosto de 2003, así casi 23 años.

Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de Fútbol

Con Portugal, Cristiano Ronaldo conquistó tres títulos, la Eurocopa 2016 y dos ediciones de UEFA Nations League, únicas estrellas oficiales que ostentan los lusos en su historia. El “Bicho” es también el máximo anotador de Selecciones Nacionales en toda la historia del fútbol.

Los 3 récords que rompió Cristiano Ronaldo en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán

La historia de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo disputó seis ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, récord compartido con Lionel Messi, y es el único jugador que logró marcar al menos una vez en cada una de ellas. CR7 jugó 26 partidos y marcó 10 goles.

NZ