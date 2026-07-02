Germán Denis y el emotivo encuentro con Lionel Scaloni en la previa de Argentina vs Cabo Verde

Lionel Scaloni volvió a demostrar que, más allá de la tremenda presión que significa dirigir a la Selección Argentina en un Mundial, jamás pierde el sentido del humor. En la antesala del cruce de 16avos de final ante Cabo Verde, la conferencia de prensa del entrenador santafesino sumó una página imperdible cuando se topó con un viejo y querido conocido: Germán Denis.

El Tanque, que se encuentra cubriendo la Copa del Mundo en su rol de cronista para el medio italiano RAI TV, sorprendió al DT argentino en la sala de prensa y recordaron algunas anécdotas entre risas.

Lionel Scaloni, firme antes de enfrentar a Cabo Verde: "Tenemos el equipo decidido"

Pero el reencuentro emotivo no esperó a los micrófonos; antes de que arrancara la rueda de preguntas de manera formal, ambos se fundieron en un cálido y prolongado abrazo que capturó las miradas de todos los presentes.

El divertido cruce entre Scaloni y Denis en conferencia de prensa

Al momento de darle la palabra al exdelantero, Scaloni no pudo ocultar su emoción y, entre risas, soltó una intimidad de los tiempos en los que compartían plantel en el Atalanta de Italia, donde jugaron juntos durante tres temporadas: “¡Gordo! Perdón, pero yo te decía así. Este me daba de comer en la casa ahí en Bérgamo. Comíamos milanesas”.

Aprovechando su rol para la televisión europea, Denis le consultó en italiano sobre la dura realidad de la selección de Italia, ausente en las últimas citas mundialistas.

"Te voy a contestar en español igual, pero sos un grande", bromeó primero el técnico argentino. Luego, ya con un tono más serio, Scaloni ensayó una profunda reflexión sobre el presente de la tetracampeona del mundo: "No le daría vueltas a por qué Italia no clasifica al Mundial. Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol y hay que respetarla. Cuando empiezan los cambios y hacen cosas que los futbolistas y el pueblo no siente, puede empezar el problema".

Para cerrar el tema, el nacido en Pujato dejó en claro su deseo de volver a ver a los italianos en los primeros planos: "Apreciamos a Italia, tenemos raíces italianas y ojalá vuelvan. Se quedaron afuera por detalles muy chiquitos y seguramente vuelvan a estar. Son potencia".

FMZ