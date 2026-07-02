La Selección de Cabo Verde se prepara para hacer historia grande este viernes en Miami cuando se enfrente a la Selección Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Su entrenador, Pedro "Bubista" Leitão, rompió el silencio en conferencia de prensa y dejó en claro que su plantel no se achica ante la vigente campeona del mundo.

Bubista en el Mundial 2026

Una clasificación histórica sin complejos

El conjunto africano es la gran sorpresa de la Copa del Mundo tras avanzar como segundo en el Grupo H, dejando en el camino a gigantes como Uruguay. "Sabemos la importancia del partido que tenemos, que es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor", expresó el estratega con notable tranquilidad.

Bubista en el Mundial 2026

Para Bubista, el respeto por la Scaloneta existe, pero el miedo quedó de lado en el vestuario. "Estamos tranquilos porque llegamos hasta aquí por mérito propio y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto", sentenció el técnico, quien además elogió a Lionel Scaloni tildándolo como "uno de los mejores" entrenadores de la actualidad.

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El karma de los equipos africanos

Sin embargo, el DT de los Tiburones Azules encendió las alarmas sobre el principal defecto que suele golpear a los combinados de su continente: la desconcentración en el cierre de los encuentros, tal como le pasó a Senegal ante Bélgica.

Bubista

"Esto preocupa a todo el mundo en África. Los equipos africanos no consiguen aguantar la parte final del partido", admitió el entrenador. A pesar de esto, confía en que el trabajo físico y mental hecho con sus futbolistas les permitirá sostener la intensidad en toda la cancha para dar el gran golpe geopolítico del fútbol.

NZ