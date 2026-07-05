Folarin Balogun podrá jugar contra Bélgica tras recibir una roja: la inédita decisión de la FIFA

El delantero de los Estados Unidos, Folarin Balogun, quien había sido expulsado con roja directa frente a Bosnia y Herzegovina, quedó formalmente habilitado por la FIFA para enfrentar a Bélgica este lunes en Seattle. La decisión del Comité Disciplinario encendió la polémica en toda la Copa del Mundo 2026.

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El atacante del AS Mónaco vio la tarjeta roja tras un cruce con el defensor Tarik Muharemovic, donde terminó pisándole el tobillo tras perder la estabilidad. Aunque el árbitro brasileño Raphael Claus lo expulsó por juego brusco grave a instancias del VAR, la entidad madre del fútbol aplicó un recurso inédito para salvar al jugador.

El fallo se fundamentó en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, una herramienta que permite dejar sanciones en suspenso. El organismo aclaró que el futbolista mantiene la sanción de una fecha pero bajo un período de prueba de un año. Si vuelve a cometer una falta similar, se le aplicará el castigo de forma automática.

Mauricio Pochettino

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Más allá del argumento jurídico, la resolución inevitablemente alimenta el debate. No todos los días la FIFA recurre al Artículo 27 para dejar en suspenso una sanción automática en plena Copa del Mundo, y mucho menos cuando el beneficiado es la gran figura de una de las selecciones anfitrionas. Aunque el organismo sostiene que se trató de una decisión disciplinaria ajustada al reglamento, el contexto abre la puerta a las suspicacias y deja un precedente que difícilmente pase inadvertido.

Con este guiño reglamentario, el plantel conducido por Mauricio Pochettino recupera a su máxima referencia ofensiva en la cancha para intentar hacer historia grande. Estados Unidos se medirá ante Bélgica el lunes 6 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial.

LT.